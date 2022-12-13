***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2022 10:00
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086793
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
0
En Düşük
0
18:0518,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0519,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0397
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6841
En Düşük
19,5690
18:051.070,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.070,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.071,02
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|77,10
|18.906.487
|% 0,00
|
|ADESE
|2,03
|464.151.673
|% 0,00
|
|AGYO
|5,36
|40.561.473
|% 0,00
|
|AKCNS
|59,00
|52.624.341
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,52
|576.969.203
|% 0,00
|
|ADEL
|77,10
|18.906.487
|% 0,00
|
|ADESE
|2,03
|464.151.673
|% 0,00
|
|AGYO
|5,36
|40.561.473
|% 0,00
|
|AKCNS
|59,00
|52.624.341
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,52
|576.969.203
|% 0,00
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 0,00
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 0,00
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 0,00
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6302
|18,6567
|% 0,11
|
|Euro
|19,6533
|19,6753
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,8354
|22,9499
|% 0,17
|
|Frank
|19,8606
|19,9802
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|6,15
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.071
|3,98
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.208
|7.263
|20,00
|
|Yarım
|3.491
|3.551
|10,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|0,09
|
|B. Petrol
|79,04
|79,04
|1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem