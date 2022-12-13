***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2022 15:13
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086871
BIST
16:315.278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 84,70
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.279
En Düşük
5.180
16:3118,6162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0207
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
16:3119,8046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1690
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8467
En Düşük
19,5690
16:311.083,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 17,41
|Açılış
|: 1.083,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.088,33
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KRSTL
|9,46
|118.508.041
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.649.051
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|273.779.063
|% 9,99
|
|PRKME
|25,32
|74.475.434
|% 9,99
|
|BIZIM
|33,04
|137.966.216
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|SMRTG
|106,70
|654.379.280
|% -5,66
|
|AKSGY
|7,60
|80.885.849
|% -5,59
|
|KONTR
|179,00
|346.005.595
|% -5,29
|
|HKTM
|83,95
|46.161.849
|% -5,14
|
|KRDMD
|18,42
|9.048.387.905
|% 7,66
|
|ASELS
|59,55
|6.590.050.550
|% 1,19
|
|THYAO
|144,80
|5.782.523.413
|% -0,14
|
|EREGL
|42,48
|5.648.881.938
|% 2,41
|
|KOZAA
|58,15
|4.050.674.207
|% 2,38
|
|KRDMD
|18,42
|9.048.387.905
|% 7,66
|
|EKGYO
|7,96
|3.645.333.100
|% 1,02
|
|SKBNK
|2,78
|796.040.815
|% -0,71
|
|TSKB
|4,24
|1.046.746.150
|% 1,19
|
|VAKBN
|10,62
|2.456.401.978
|% 0,66
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6083
|18,6162
|% -0,11
|
|Euro
|19,7991
|19,8046
|% 0,86
|
|Sterlin
|22,8803
|22,9951
|% 0,37
|
|Frank
|19,8670
|19,9867
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9447
|4,9695
|% 0,12
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|24,03
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|5,85
|
|Cumhuriyet
|7.189
|7.297
|4,00
|
|Tam
|7.227
|7.273
|30,00
|
|Yarım
|3.500
|3.556
|15,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|0,10
|
|B. Petrol
|78,90
|78,90
|0,91
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:45OZSUB
Yüzde 9.97 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 603, 941 adet işlem
-
16:43KERVT
Yüzde 4.32 oranında artışla 15.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 389, 500 adet işlem
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 33 artarak (% 1.17 ) 5, 648
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16:42XU100
Endeks 5, 254 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 107, 277.00 milyon TL de
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16:42BIZIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 266 adet işlem