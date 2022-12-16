***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 13:41
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087914
BIST
15:305.218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 28,85
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:3018,6484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:3019,8265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:301.069,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.069,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ARASE
|255,20
|25.155.064
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|8.624.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.589.220
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.635.220.651
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|5.166.593
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|163.872.336
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.026.342
|% -9,82
|
|EUREN
|14,42
|802.880.279
|% -9,42
|
|ALFAS
|294,40
|264.849.168
|% -7,86
|
|VAKBN
|12,33
|4.807.758.118
|% 7,50
|
|THYAO
|140,90
|4.364.321.701
|% 0,57
|
|YKBNK
|11,99
|4.247.734.388
|% 1,27
|
|AKBNK
|18,93
|3.649.977.125
|% 2,32
|
|EKGYO
|8,15
|3.544.645.850
|% 3,43
|
|EKGYO
|8,15
|3.544.645.850
|% 3,43
|
|VAKBN
|12,33
|4.807.758.118
|% 7,50
|
|SKBNK
|3,15
|1.183.888.901
|% 8,25
|
|YKBNK
|11,99
|4.247.734.388
|% 1,27
|
|TSKB
|4,94
|1.286.352.231
|% 6,47
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6463
|18,6484
|% 0,03
|
|Euro
|19,8175
|19,8265
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6586
|22,7722
|% 0,10
|
|Frank
|19,9788
|20,0992
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,03
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|6,19
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,58
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.224
|7.271
|13,00
|
|Yarım
|3.498
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|-1,49
|
Seans Raporu
15:30
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-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 82 artarak (% 0.34 ) 5, 589
-
15:45XU100
Endeks 5, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 75, 857.00 milyon TL de
-
15:45GEDIK
Yüzde 7.79 oranında artışla 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 183, 491 adet işlem
-
15:44INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 786, 251 adet işlem
-
15:43TEKTU
Yüzde 6.43 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 945, 554 adet işlem