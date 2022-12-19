***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2022 15:39
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088426
BIST
15:335.374
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 159,49
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.380
En Düşük
5.268
15:3318,6551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
15:3319,8038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0384
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
15:331.075,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.076,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler15:30
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.090.654.781
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.648.003
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.629.688.987
|% 9,98
|
|PAMEL
|243,00
|20.992.284
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.972.412
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|56.777.248
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,97
|758.210.419
|% -9,49
|
|YKBNK
|12,74
|9.965.811.240
|% 8,43
|
|PETKM
|19,79
|7.103.509.242
|% 3,18
|
|ISCTR
|13,57
|4.768.562.665
|% 9,17
|
|THYAO
|143,40
|4.571.587.418
|% 2,94
|
|AKBNK
|20,48
|4.528.777.048
|% 9,81
|
|YKBNK
|12,74
|9.965.811.240
|% 8,43
|
|EKGYO
|8,33
|3.299.422.120
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,57
|4.768.562.665
|% 9,17
|
|PETKM
|19,79
|7.103.509.242
|% 3,18
|
|SKBNK
|3,52
|1.090.654.781
|% 10,00
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6476
|18,6550
|% 0,02
|
|Euro
|19,7882
|19,7963
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6458
|22,7593
|% 0,14
|
|Frank
|19,9281
|20,0482
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,04
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|2,19
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|1,97
|
|Cumhuriyet
|7.221
|7.330
|5,00
|
|Tam
|7.262
|7.308
|50,00
|
|Yarım
|3.517
|3.573
|25,00
|
|Çeyrek
|1.764
|1.786
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,93
|13,94
|0,02
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|0,49
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45ALBRK
Yüzde 9.17 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 734, 281 adet işlem
-
15:44KAPLM
Yüzde 7.32 oranında artışla 129.00 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 303 adet işlem
-
15:43DOHOL
Yüzde 9.66 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 965, 910 adet işlem
-
15:42VAKBN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 789, 993 adet işlem
-
15:41XU100
Endeks 5, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 96 üstünde . İşlem hacmi 95, 073.00 milyon TL de