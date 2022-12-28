***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:34
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090486
BIST
13:225.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -25,09
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
13:2218,7130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
13:2219,9172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0305
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
13:221.085,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,40
|Açılış
|: 1.085,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:21
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.022.447
|% 9,97
|
|BALAT
|24,40
|2.947.456
|% 9,32
|
|PLTUR
|17,36
|14.135.675
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|KOZAL
|603,10
|3.844.108.237
|% -9,02
|
|IMASM
|222,30
|100.337.562
|% -8,52
|
|CMBTN
|568,20
|34.754.184
|% -7,47
|
|KOZAL
|603,10
|3.844.108.237
|% -9,02
|
|THYAO
|140,80
|3.371.959.755
|% -1,61
|
|ENKAI
|31,90
|3.144.208.419
|% 4,38
|
|KCHOL
|80,85
|2.117.814.607
|% 3,92
|
|KRDMD
|17,79
|1.987.140.723
|% 0,17
|
|EKGYO
|8,21
|1.266.233.394
|% -1,20
|
|YKBNK
|11,76
|1.506.502.365
|% -0,42
|
|ISCTR
|12,90
|1.518.337.869
|% -0,69
|
|KRDMD
|17,79
|1.987.140.723
|% 0,17
|
|TSKB
|4,33
|434.055.905
|% -3,13
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7101
|18,7118
|% 0,22
|
|Euro
|19,9035
|19,9186
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,4834
|22,5962
|% 0,43
|
|Frank
|20,0602
|20,1811
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9635
|4,9884
|% 0,23
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-10,40
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|7.296
|7.406
|6,00
|
|Tam
|7.334
|7.384
|-15,00
|
|Yarım
|3.552
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,33
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,15
|