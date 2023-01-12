***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:13
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100905
BIST
13:224.684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -45,36
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.668
13:2218,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:2220,2198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0296
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:221.137,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,71
|Açılış
|: 1.137,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:20
|SDTTR
|62,30
|10.795.033
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.247.767
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.066.664
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,16
|290.802.513
|% 8,61
|
|RODRG
|31,36
|11.720.314
|% 6,88
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|GOZDE
|19,14
|279.260.549
|% -9,12
|
|TERA
|23,60
|30.470.270
|% -8,74
|
|POLTK
|1.588,90
|57.392.909
|% -8,56
|
|DURDO
|39,98
|12.927.251
|% -8,43
|
|THYAO
|127,80
|6.599.006.751
|% 2,00
|
|KRDMD
|17,60
|4.138.249.270
|% 2,39
|
|ASELS
|52,40
|3.179.605.226
|% -0,76
|
|EREGL
|36,96
|2.830.383.460
|% 0,33
|
|KOZAL
|512,00
|2.248.859.077
|% -1,31
|
|EKGYO
|7,95
|2.075.654.807
|% -1,61
|
|KRDMD
|17,60
|4.138.249.270
|% 2,39
|
|YKBNK
|8,47
|1.657.531.324
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,51
|267.366.336
|% -1,57
|
|PETKM
|16,36
|1.645.546.107
|% -1,86
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7821
|18,7852
|% 0,06
|
|Euro
|20,2102
|20,2205
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7750
|22,8892
|% 0,18
|
|Frank
|20,0680
|20,1889
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,05
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,69
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.730
|-3,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|0,91
|