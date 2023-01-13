***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 15:49
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102057
BIST
15:374.989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 18,71
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:3718,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:3720,3172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0753
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:371.145,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.145,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:35
|ONCSM
|37,40
|5.987.890
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.064.475
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.242.933
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|21.423.454
|% 9,97
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,98
|3.191.470.489
|% -6,23
|
|KLGYO
|2,78
|151.307.923
|% -5,76
|
|ALFAS
|236,30
|247.481.852
|% -5,48
|
|THYAO
|135,60
|5.917.603.194
|% -0,15
|
|ASELS
|55,15
|4.312.574.419
|% -1,34
|
|EREGL
|40,04
|4.104.941.589
|% 1,16
|
|KRDMD
|18,64
|3.901.831.493
|% -1,38
|
|EKGYO
|7,98
|3.191.470.489
|% -6,23
|
|EKGYO
|7,98
|3.191.470.489
|% -6,23
|
|KRDMD
|18,64
|3.901.831.493
|% -1,38
|
|YKBNK
|9,20
|1.873.797.372
|% 1,77
|
|SKBNK
|2,63
|448.021.006
|% -0,38
|
|PETKM
|17,79
|2.289.900.075
|% 2,12
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7856
|18,7888
|% 0,03
|
|Euro
|20,3004
|20,3135
|% -0,39
|
|Sterlin
|22,8115
|22,9259
|% -0,26
|
|Frank
|20,1315
|20,2527
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9870
|5,0120
|% 0,03
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,75
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|88,00
|
|Tam
|7.809
|7.871
|61,00
|
|Yarım
|3.805
|3.851
|29,00
|
|Çeyrek
|1.908
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|0,32
|