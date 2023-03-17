***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2023 11:24
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125801
BIST
11:415.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 48,92
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.260
11:4119,0076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
11:4120,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1245
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
11:411.179,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.179,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.182,57
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler11:39
|PKART
|26,06
|9.191.269
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,80
|776.448
|% 9,95
|
|CRFSA
|57,55
|31.443.524
|% 9,93
|
|VAKFN
|3,92
|83.303.392
|% 9,80
|
|AKMGY
|85,75
|11.194.638
|% 9,72
|
|MARKA
|10,60
|18.631.367
|% -9,94
|
|UMPAS
|3,67
|45.391
|% -7,09
|
|MMCAS
|4,68
|340.353
|% -6,40
|
|VKING
|44,82
|10.209.543
|% -5,60
|
|OTTO
|90,00
|17.370
|% -5,11
|
|ASTOR
|63,80
|2.615.051.643
|% 8,14
|
|GOKNR
|20,42
|2.286.336.586
|% 4,83
|
|ISCTR
|14,92
|1.169.064.898
|% 1,50
|
|ASELS
|56,95
|901.253.822
|% 1,33
|
|THYAO
|133,40
|811.529.612
|% 0,91
|
|GOKNR
|20,42
|2.286.336.586
|% 4,83
|
|ISCTR
|14,92
|1.169.064.898
|% 1,50
|
|EKGYO
|7,36
|517.335.127
|% 2,08
|
|AKFGY
|4,11
|283.604.901
|% 9,02
|
|YKBNK
|11,53
|642.817.965
|% 1,50
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0006
|19,0047
|% 0,08
|
|Euro
|20,2568
|20,2661
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,9975
|23,1128
|% 0,24
|
|Frank
|20,4474
|20,5706
|% 0,40
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.179
|1.179
|6,60
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.923
|8.007
|21,00
|
|Yarım
|3.884
|3.918
|10,00
|
|Çeyrek
|1.942
|1.959
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,11
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,58
|