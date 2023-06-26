***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.06.2023 10:01
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162116
BIST
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11:575.711
En Düşük
|Değişim
|: 2,30%
|| 128,33
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.712
11:5725,9641
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 0,7336
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
11:5728,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 0,9013
|Açılış
|: 28,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
11:571.613,24
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 53,71
|Açılış
|: 1.613,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.615,66
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MERIT
|40,92
|17.306.090
|% 10,00
|
|OTTO
|173,90
|5.530.020
|% 9,99
|
|DOGUB
|13,67
|46.585.225
|% 9,98
|
|LUKSK
|35,94
|15.514.327
|% 9,98
|
|DERIM
|11,37
|27.040.233
|% 9,96
|
|AVHOL
|75,35
|20.136.157
|% -9,98
|
|CELHA
|27,48
|19.076.829
|% -4,98
|
|POLTK
|2.614,00
|32.820.023
|% -4,75
|
|UFUK
|63,30
|2.285.574
|% -4,38
|
|BURVA
|65,45
|13.470.672
|% -3,61
|
|THYAO
|190,30
|4.362.761.079
|% 3,03
|
|YKBNK
|13,22
|1.750.271.167
|% 2,96
|
|AKBNK
|20,52
|1.583.237.943
|% 3,69
|
|ASTOR
|60,05
|1.411.735.045
|% 7,42
|
|KOZAL
|24,12
|1.196.039.012
|% 3,17
|
|YKBNK
|13,22
|1.750.271.167
|% 2,96
|
|AKBNK
|20,52
|1.583.237.943
|% 3,69
|
|ISCTR
|14,13
|942.957.106
|% 3,52
|
|EKGYO
|7,40
|480.952.143
|% 1,65
|
|SKBNK
|2,66
|144.365.176
|% 3,10
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9555
|26,0080
|% 3,08
|
|Euro
|28,2540
|28,3500
|% 3,34
|
|Sterlin
|32,8410
|33,0057
|% 2,69
|
|Frank
|28,7697
|28,9430
|% 2,62
|
|Riyal
|6,8733
|6,9078
|% 2,47
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|11,26
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|44,36
|
|Cumhuriyet
|10.355
|10.512
|-12,00
|
|Tam
|10.304
|10.567
|409,89
|
|Yarım
|5.100
|5.264
|237,00
|
|Çeyrek
|2.558
|2.632
|118,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|18,95
|18,97
|0,76
|
|B. Petrol
|73,90
|73,90
|-0,11
|
Seans Raporu
11:55
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12:09BRISA
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12:08XU030
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12:08OSTIM
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12:07ISFIN
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