***RHEAG*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.06.2023 15:32
***RHEAG*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.06.2023 tarih ve E-18454353-100.06-17934 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159826
BIST
17:095.359
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -116,21
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0923,6080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0063
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0925,7819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0569
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:091.481,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,96
|Açılış
|: 1.481,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:07
|DOBUR
|41,58
|17.811.717
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.320.000
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.821.239
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.980.687
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.160
|% -9,99
|
|IHAAS
|125,30
|54.728.566
|% -9,86
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|OSMEN
|94,40
|49.830.279
|% -7,00
|
|KRVGD
|17,02
|41.720.699
|% -6,99
|
|THYAO
|176,60
|5.683.560.651
|% -2,27
|
|AKBNK
|19,01
|3.558.110.252
|% 0,64
|
|ASTOR
|56,00
|3.063.253.584
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,57
|2.896.807.788
|% -1,80
|
|ISCTR
|13,30
|2.154.521.797
|% -0,89
|
|YKBNK
|12,57
|2.896.807.788
|% -1,80
|
|AKBNK
|19,01
|3.558.110.252
|% 0,64
|
|ISCTR
|13,30
|2.154.521.797
|% -0,89
|
|ODAS
|6,77
|881.228.915
|% 3,83
|
|ZOREN
|2,92
|375.398.973
|% -0,68
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5990
|23,6053
|% -0,04
|
|Euro
|25,7664
|25,7790
|% -0,23
|
|Sterlin
|30,1128
|30,2638
|% -0,22
|
|Frank
|26,2373
|26,3953
|% -0,30
|
|Riyal
|6,2804
|6,3119
|% 0,04
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.482
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.730
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,17
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|0,09
|