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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.06.2020 16:29
GÜNCEL HABERLER



***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin  29.06.2020 tarihli ve 2020/05 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
Şirketimizin 2020 mali yılı denetimi için görevlendirilmek üzere, "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanmasına, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853294


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AKMGY 33,00 5.497.496 % 10,00  
VERUS 26,40 5.524.754 % 10,00  
EKIZ 11,46 2.938.370 % 9,98  
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Sterlin 8,3941 8,4362 % -0,46  
Frank 7,1876 7,2309 % -0,22  
Riyal 1,8220 1,8311 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.774 1,82  
Altın Gr. 390 391 -0,11  
Cumhuriyet 2.587 2.626 26,00  
Tam 2.604 2.616 9,30  
Yarım 1.265 1.280 4,50  
Çeyrek 632 641 2,20  
Gümüş.Ons 17,81 17,83 0,04  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,01  
B. Petrol 41,34 41,34 0,41  
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