***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.06.2020 16:29
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29.06.2020 tarihli ve 2020/05 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
Şirketimizin 2020 mali yılı denetimi için görevlendirilmek üzere, "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanmasına, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853294
BIST
17:46115.876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.207,89
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.013
En Düşük
114.432
17:466,8563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8650
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|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
17:467,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
17:46390,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 390,75
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|SEKFK
|5,06
|12.733.254
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|200.731.112
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.497.496
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.524.754
|% 10,00
|
|EKIZ
|11,46
|2.938.370
|% 9,98
|
|DAGI
|6,02
|13.077.763
|% -9,88
|
|TSPOR
|7,48
|471.490.956
|% -8,33
|
|YONGA
|24,50
|147.311
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,85
|478.238
|% -7,61
|
|GLBMD
|4,88
|5.732.387
|% -6,15
|
|GARAN
|8,55
|1.766.474.220
|% 4,01
|
|ODAS
|2,46
|1.058.747.493
|% -1,60
|
|ASELS
|32,12
|916.371.929
|% 2,16
|
|HALKB
|6,53
|901.669.357
|% 3,65
|
|AKBNK
|6,11
|777.759.120
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.058.747.493
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|571.615.895
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|343.757.917
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,08
|746.012.984
|% 1,32
|
|GARAN
|8,55
|1.766.474.220
|% 4,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3941
|8,4362
|% -0,46
|
|Frank
|7,1876
|7,2309
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|1,82
|
|Altın Gr.
|390
|391
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.626
|26,00
|
|Tam
|2.604
|2.616
|9,30
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|4,50
|
|Çeyrek
|632
|641
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,83
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|0,41
|
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