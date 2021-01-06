***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.12.2020Tescil Tarihi31.12.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.01.2021 tarih ve 10239 no.luAçıklamalarŞirketimizin 28.12.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 mali yıl denetimi için görevlendirilmek üzere, "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi kararı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde 31.12.2020 tarihinde tescil edilerek, 06.01.2021 tarihli ve 10239 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897381BIST