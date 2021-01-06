***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.01.2021 16:11
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.12.2020
Tescil Tarihi
31.12.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.01.2021 tarih ve 10239 no.lu
Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 mali yıl denetimi için görevlendirilmek üzere, "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi kararı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde 31.12.2020 tarihinde tescil edilerek, 06.01.2021 tarihli ve 10239 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897381
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
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|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
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|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
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|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
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|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
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|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
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|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
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|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
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|YKBNK
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|% 3,61
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|PETKM
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|18:05
|Alış
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|Dolar
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|Euro
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|8,9948
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|Sterlin
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|9,9674
|% -1,20
|
|Frank
|8,2715
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|% -1,24
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|Riyal
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|1,9531
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-45,71
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|Altın Gr.
|448
|448
|-14,88
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,97
|-0,66
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|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,23
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|B. Petrol
|54,55
|54,55
|0,95
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