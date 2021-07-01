***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.07.2021 16:08
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
Şirketimizin 2021 mali yılı denetimi için görevlendirilmek üzere, "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanmasına, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945459
BIST
16:151.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,54
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:158,6862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
16:1510,3531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0262
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:15496,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,64
|Açılış
|: 496,81
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:15
|PEKGY
|1,10
|61.685.927
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.522.481
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.201.185
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|229.278.612
|% 9,99
|
|INVEO
|130,30
|7.264.095
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.210.811
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.041.368
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,39
|6.032.555
|% -8,33
|
|THYAO
|13,59
|875.874.689
|% 1,65
|
|GARAN
|8,37
|673.338.346
|% 0,84
|
|SASA
|27,30
|356.268.463
|% 0,44
|
|KOZAL
|117,10
|311.253.127
|% 0,00
|
|ERBOS
|130,70
|298.483.554
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,88
|239.894.145
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,18
|231.912.252
|% 0,93
|
|GARAN
|8,37
|673.338.346
|% 0,84
|
|THYAO
|13,59
|875.874.689
|% 1,65
|
|PEKGY
|1,10
|61.685.927
|% 10,00
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6808
|8,6862
|% -0,15
|
|Euro
|10,3260
|10,3531
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,9603
|12,0203
|% -0,31
|
|Frank
|9,3560
|9,4123
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3089
|2,3205
|% -0,15
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|10,84
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|32,00
|
|Tam
|3.277
|3.360
|38,48
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,61
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,31
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|76,59
|76,59
|1,98
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 25 artarak (% 0.63 ) 1, 472
-
16:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PEKGY, SAYAS
-
16:26XU100
Endeks 1, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 7, 757.00 milyon TL de
-
16:24PEKGY
Yüzde 10.00 oranında artışla 1.10 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 782, 397 adet işlem
-
16:23AKSUE
Yüzde 4.75 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 395 adet işlem