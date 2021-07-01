Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

01.07.2021 16:08



***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin  30.06.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
Şirketimizin 2021 mali yılı denetimi için görevlendirilmek üzere, "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanmasına, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945459


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:151.368
Değişim :  0,85% |  11,54
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.356  
En Yüksek
1.372 En Düşük
1.358
BIST En Aktif Hisseler16:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 1,10 61.685.927 % 10,00  
SAYAS 26,40 18.522.481 % 10,00  
PKENT 2.844,40 5.201.185 % 10,00  
BERA 13,21 229.278.612 % 9,99  
INVEO 130,30 7.264.095 % 9,96  
daha fazla
16:15 Alış Satış %  
Dolar 8,6808 8,6862 % -0,15  
Euro 10,3260 10,3531 % 0,25  
Sterlin 11,9603 12,0203 % -0,31  
Frank 9,3560 9,4123 % -0,10  
Riyal 2,3089 2,3205 % -0,15  
daha fazla
16:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 10,84  
Altın Gr. 497 497 2,23  
Cumhuriyet 3.287 3.337 32,00  
Tam 3.277 3.360 38,48  
Yarım 1.584 1.625 18,61  
Çeyrek 794 813 9,31  
Gümüş.Ons 26,27 26,31 0,16  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 0,06  
B. Petrol 76,59 76,59 1,98  
Seans Raporu 16:15
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru