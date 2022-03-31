***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 11:43
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2022
Tescil Tarihi
30.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.03.2022 tarihli ve 10548 sayılı
Açıklamalar
Şirketimizin 23.03.2022 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2021 mali yıl denetimi için görevlendirilmek üzere, "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi kararı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde 30.03.2022 tarihinde tescil edilerek, 30.03.2022 tarihli ve 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014313
BIST
11:452.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,85
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.235
11:4514,6523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
11:4516,3361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0180
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
11:45906,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,25
|Açılış
|: 906,75
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler11:43
|ULUSE
|113,30
|5.043.525
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,80
|76.678.295
|% 9,20
|
|ISFIN
|3,69
|261.945.348
|% 7,58
|
|INTEM
|70,60
|12.886.544
|% 6,97
|
|YKSLN
|7,01
|37.156.186
|% 6,70
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,57
|67.448.505
|% -5,37
|
|GLBMD
|5,70
|4.458.708
|% -4,20
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|KENT
|205,00
|489.745
|% -2,80
|
|THYAO
|32,38
|2.106.470.899
|% 0,62
|
|GARAN
|12,20
|1.038.271.987
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,25
|978.182.948
|% 2,01
|
|SISE
|15,34
|541.760.642
|% 1,39
|
|KARSN
|5,56
|535.497.257
|% 4,71
|
|KARSN
|5,56
|535.497.257
|% 4,71
|
|GARAN
|12,20
|1.038.271.987
|% 0,08
|
|ODAS
|1,69
|139.337.343
|% 0,60
|
|YKBNK
|4,08
|335.575.446
|% -0,97
|
|ISFIN
|3,69
|261.945.348
|% 7,58
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6442
|14,6485
|% -0,03
|
|Euro
|16,3065
|16,3306
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,1582
|19,2543
|% -0,22
|
|Frank
|15,7551
|15,8500
|% -0,37
|
|Riyal
|3,8912
|3,9108
|% -0,11
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,84
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,15
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,76
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,00
|