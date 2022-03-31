***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi23.03.2022Tescil Tarihi30.03.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su30.03.2022 tarihli ve 10548 sayılıAçıklamalarŞirketimizin 23.03.2022 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2021 mali yıl denetimi için görevlendirilmek üzere, "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi kararı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde 30.03.2022 tarihinde tescil edilerek, 30.03.2022 tarihli ve 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014313BIST