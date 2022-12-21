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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

21.12.2022 10:32
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.12.2022
Tescil Tarihi
20.12.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.12.2022 tarihli ve 10730
Açıklamalar

Şirketimizin 14.12.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2022 mali yıl denetimi için görevlendirilmek üzere,  "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi kararı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde 20.12.2022 tarihinde tescil edilerek, 21.12.2022 tarihli ve 10730 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088917


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