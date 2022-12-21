***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.12.2022 10:32
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.12.2022
Tescil Tarihi
20.12.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.12.2022 tarihli ve 10730
Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2022 mali yıl denetimi için görevlendirilmek üzere, "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi kararı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde 20.12.2022 tarihinde tescil edilerek, 21.12.2022 tarihli ve 10730 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088917
BIST
11:095.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 56,19
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.449
11:0918,6758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
11:0919,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0399
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
11:091.089,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.089,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler11:07
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|5.571.611
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|BRKVY
|22,82
|796.350
|% 9,92
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PCILT
|32,38
|5.554.104
|% -4,99
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|RYSAS
|23,96
|27.454.988
|% -4,16
|
|PAMEL
|238,20
|4.730.758
|% -3,99
|
|VAKBN
|13,05
|1.931.731.777
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,22
|1.185.765.797
|% 0,37
|
|HALKB
|14,95
|871.467.561
|% 3,10
|
|KOZAL
|533,70
|840.480.986
|% -0,43
|
|ENJSA
|31,74
|685.874.961
|% 5,87
|
|VAKBN
|13,05
|1.931.731.777
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,22
|1.185.765.797
|% 0,37
|
|ADESE
|2,12
|298.903.924
|% -1,40
|
|ALBRK
|3,66
|295.966.719
|% 1,67
|
|HALKB
|14,95
|871.467.561
|% 3,10
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6650
|18,6718
|% 0,11
|
|Euro
|19,8464
|19,8540
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6473
|22,7608
|% 0,03
|
|Frank
|20,0674
|20,1883
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9466
|4,9714
|% 0,05
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,25
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.331
|7.385
|-12,00
|
|Yarım
|3.561
|3.611
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.805
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|-0,34
|
Seans Raporu
11:07
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-
11:21ORGE
Yüzde 6.31 oranında artışla 28.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 562, 846 adet işlem
-
11:19DITAS
Yüzde 6.73 oranında artışla 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 412, 094 adet işlem
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 43 artarak (% 0.96 ) 5, 906
-
11:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, VAKBN, EKGYO
-
11:18XU100
Endeks 5, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 30, 779.00 milyon TL de