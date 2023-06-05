***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.06.2023 14:41
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2023
Tescil Tarihi
02.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.06.2023/10845
Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucunda 2023 mali yıl denetimi için görevlendirilmek üzere "Birleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafında 02/06/2023 tarihinde tescil edilerek, 05/06/2023 tarihli ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156027
BIST
17:595.372
En Düşük
|Değişim
|: 5,03%
|| 257,12
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2923
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9792
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,5220
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 24,09
|Açılış
|: 1.337,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SASA
|63,80
|3.057.857.245
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.816.733
|% 10,00
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|BFREN
|4.227,30
|77.892.625
|% 9,99
|
|POLHO
|11,01
|102.527.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|542.198.045
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|37.829.387
|% -9,96
|
|PAMEL
|171,20
|271.038.660
|% -5,93
|
|KSTUR
|283,50
|144.429
|% -5,22
|
|UZERB
|175,00
|1.011.467
|% -4,63
|
|THYAO
|164,40
|12.761.205.845
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.377.750.401
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.248.687
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|GARAN
|29,50
|4.054.392.315
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,61
|3.273.844.031
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.248.687
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.112.353.969
|% 3,02
|
|GARAN
|29,50
|4.054.392.315
|% 2,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2456
|21,2518
|% 1,41
|
|Euro
|22,8735
|22,9758
|% 2,31
|
|Sterlin
|26,2936
|26,4255
|% 1,11
|
|Frank
|23,3549
|23,4956
|% 1,68
|
|Riyal
|5,6482
|5,6765
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,33
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.338
|24,43
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.405
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|77,20
|77,20
|1,07
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
-
17:58
HEKTS, MARKA, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında