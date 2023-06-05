***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBirleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.05.2023Tescil Tarihi02.06.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.06.2023/10845AçıklamalarŞirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucunda 2023 mali yıl denetimi için görevlendirilmek üzere "Birleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafında 02/06/2023 tarihinde tescil edilerek, 05/06/2023 tarihli ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156027BIST