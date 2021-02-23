***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
23.02.2021 18:11
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2020 / 31.12.2020 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ilişikte "pdf" olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911916
BIST
09:551.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -11,33
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.507
En Düşük
1.507
09:557,1162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
09:558,6584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0218
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
09:55415,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,52
|Açılış
|: 415,05
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,33
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ENJSA
|12,22
|274.811.110
|% 0,00
|
|HALKB
|5,50
|559.501.228
|% 0,00
|
|LIDFA
|4,25
|15.236.397
|% 0,00
|
|ODAS
|3,98
|812.064.372
|% 0,00
|
|GEDZA
|37,16
|17.367.494
|% 0,00
|
|ENJSA
|12,22
|274.811.110
|% 0,00
|
|HALKB
|5,50
|559.501.228
|% 0,00
|
|LIDFA
|4,25
|15.236.397
|% 0,00
|
|ODAS
|3,98
|812.064.372
|% 0,00
|
|GEDZA
|37,16
|17.367.494
|% 0,00
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% 0,00
|
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|907.821.985
|% 0,00
|
|ODAS
|3,98
|812.064.372
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|907.821.985
|% 0,00
|
|ODAS
|3,98
|812.064.372
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,72
|504.462.501
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|210.939.997
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1129
|7,1162
|% 0,15
|
|Euro
|8,6486
|8,6584
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,0912
|10,1418
|% 0,92
|
|Frank
|7,8422
|7,8894
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8955
|1,9051
|% 0,34
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,77
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,23
|64,23
|-0,25
|