***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









r (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiBulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/03/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSınırlı sabit yatırım buluması ve girişimin ARGE çalışmasına dayanmasıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDüzenlenmedi.Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar23.12.2020 ve 04.03.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzereBatkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.nin 15.04.2021 tarihinde yapılan Olaganüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketin 1.140.000 .- TL olan ödenmiş sermayesi 380.000.- TL nakit artırılmak suretiyle 1.520.000.- TL'na yükseltilmesi sırasında mevcut ortaklar AİM Enerji Teknolojileri A.Ş., İlker Aydın ve Türker Şahin'in rüçhan hakları kısıtlanarak Şirketimize kullandırılmsı kararı alınmıştır. Söz konusu genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi ile şirketimizin katılımı geçerlilik kazanmıştır. 380.000.- TL nominal değerli payların bedeli olarak 2.018.225 TL Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş. hesabına ödenerek rüçhan hakkı kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede payların bedeli olarak ödediğimiz tutarın tamamı Şirket hesabına geçmiş olup diğer ortaklara herhanği bir ödeme yapılmamıştır.Diğer ortaklarla imzalanan "Sermaye Artırımına İştirak Yolu İle Hisse Alımı ve Ortaklık Sözleşmesi ile" Sahip olduğumuz B Grubu paylara, şirketin üç kişilik yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilme hakkı verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930077BIST