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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

21.04.2021 16:04


r (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/03/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Sınırlı sabit yatırım buluması ve girişimin ARGE çalışmasına dayanması
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Düzenlenmedi.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

23.12.2020 ve 04.03.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere
Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri  A.Ş.nin 15.04.2021 tarihinde yapılan Olaganüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketin 1.140.000 .- TL olan ödenmiş sermayesi 380.000.- TL nakit artırılmak suretiyle 1.520.000.- TL'na yükseltilmesi sırasında  mevcut ortaklar AİM Enerji Teknolojileri A.Ş., İlker Aydın ve Türker Şahin'in rüçhan hakları kısıtlanarak Şirketimize kullandırılmsı kararı alınmıştır. Söz konusu genel kurul kararı  İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi ile şirketimizin katılımı geçerlilik kazanmıştır. 380.000.- TL nominal değerli payların bedeli olarak 2.018.225 TL Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş. hesabına ödenerek rüçhan hakkı kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede payların bedeli olarak ödediğimiz tutarın tamamı Şirket hesabına geçmiş olup diğer ortaklara herhanği bir ödeme yapılmamıştır.
Diğer ortaklarla imzalanan "Sermaye Artırımına İştirak Yolu İle Hisse Alımı ve Ortaklık Sözleşmesi ile" Sahip olduğumuz B Grubu paylara, şirketin üç kişilik yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilme hakkı verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930077


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
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Altın Ons 1.794 1.794 15,45  
Altın Gr. 473 473 8,99  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,49 26,52 0,66  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,23  
B. Petrol 65,94 65,94 -0,63  
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