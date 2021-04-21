***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
21.04.2021 16:04
r (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/03/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Sınırlı sabit yatırım buluması ve girişimin ARGE çalışmasına dayanması
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Düzenlenmedi.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
23.12.2020 ve 04.03.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere
Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.nin 15.04.2021 tarihinde yapılan Olaganüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketin 1.140.000 .- TL olan ödenmiş sermayesi 380.000.- TL nakit artırılmak suretiyle 1.520.000.- TL'na yükseltilmesi sırasında mevcut ortaklar AİM Enerji Teknolojileri A.Ş., İlker Aydın ve Türker Şahin'in rüçhan hakları kısıtlanarak Şirketimize kullandırılmsı kararı alınmıştır. Söz konusu genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi ile şirketimizin katılımı geçerlilik kazanmıştır. 380.000.- TL nominal değerli payların bedeli olarak 2.018.225 TL Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş. hesabına ödenerek rüçhan hakkı kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede payların bedeli olarak ödediğimiz tutarın tamamı Şirket hesabına geçmiş olup diğer ortaklara herhanği bir ödeme yapılmamıştır.
Diğer ortaklarla imzalanan "Sermaye Artırımına İştirak Yolu İle Hisse Alımı ve Ortaklık Sözleşmesi ile" Sahip olduğumuz B Grubu paylara, şirketin üç kişilik yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilme hakkı verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930077
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,79
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1967
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0895
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1091
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8843
En Düşük
9,7531
18:05472,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 8,99
|Açılış
|: 472,81
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|35,20
|119.005.152
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|4.127.068
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.966.499
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.546.596
|% 9,98
|
|BJKAS
|9,00
|11.853.648
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.753.629
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.811.780
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|42.685.278
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|113.274
|% -10,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% -2,14
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% -4,17
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% -2,36
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% -1,63
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% -3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1863
|8,1967
|% 1,10
|
|Euro
|9,8635
|9,8780
|% 1,12
|
|Sterlin
|11,3871
|11,4442
|% 1,04
|
|Frank
|8,9047
|8,9584
|% 0,95
|
|Riyal
|2,1784
|2,1894
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|15,45
|
|Altın Gr.
|473
|473
|8,99
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,23
|
|B. Petrol
|65,94
|65,94
|-0,63
|