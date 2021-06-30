***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020 / 04.03.2021 / 25.03.2021 / 25.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/06/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Var.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıLaska Teknoloji Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAtık lastiklerin ileri teknoloji dönüşüm ile çevre dostu katma değeri yüksek ürünler elde etmesiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi63.555,94 -TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.06.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı4.766,70.-TLBeher Payın Alış Fiyatı1.359,793.- TLToplam Tutar6.481.725Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)7,50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)7,50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)7,50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)18,4264İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİşlem girişim sermayesi yatırımı olup, çıkış yapıldığında faaliyetimize olumlu katkısı olması beklenilmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMevcut ortaklardan rüçhan haklarından feragat edenlerin rüçhan hakları Şirketimiz tarafından kullanılmıştır.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHayırVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/06/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSınırlı sabit yatırım bulunması ve girişimin ARGE çalışmasına dayanmasıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar23.12.2020, 04.03.2021, 25.03.2021 ve 25.06.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Laska Teknoloji A.Ş.nin 25.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin 54.694,62.- TL olan ödenmiş sermayesi 8.861,32.- TL nakit artırılmak suretiyle 63.555,94.- TL'na yükseltilmesi sırasında mevcut ortaklardan bir kısmının rüçhan haklarından feragat etmeleri sonucu rüçhan haklarının Şirketimize kullandırılması kararı alınmıştır. Söz konusu genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi ile şirketimizin katılımı geçerlilik kazanacak olup 4.766,70 TL.- TL nominal değerli payların bedeli olarak 30.06.2021 tarihinde Laska Teknoloji A.Ş. hesabına ödenerek rüçhan hakkı kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede payların bedeli olarak ödediğimiz tutarın tamamı Şirket hesabına geçmiş olup diğer ortaklara herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Diğer ortaklarla imzalanan "Sermaye Artırımına İştirak Yolu İle Hisse Alımı ve Ortaklık Sözleşmesi ile" sahip olduğumuz D Grubu paylara, şirketin dört kişilik yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilme hakkı verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945196BIST