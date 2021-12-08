***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
08.12.2021 17:01
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/06/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Erih Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi ve satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
266.667.- TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
07.12.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
66.667.- TL
Beher Payın Alış Fiyatı
76.50.- TL
Toplam Tutar
5.100.000.- TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
25
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
25
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
25
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
15,062
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İşlem girişim sermayesi yatırımı olup yatırımdan çıkış yapıldığında faaliyetlerimize olumlu katkı yapması beklenilmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mevcut ortakların rüçhan haklarından ferağat etmeleri sonucu rüçhan hakları Şirketimiz tarafından emisyon primli olarak kullanılmıştır.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Hayır
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/06/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Sınırlı sabit yatırım bulunması nedeniyle rapor düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
29.06.2021 tarihli özel durum açıklamaızda belirtildiği üzere Erih Enerji Üretim Ticaret A.Ş'nin sermayesine %25 oranında 5.100.000.- tutarında emisyon primli ve bedelli sermaye artışı yolu ile iştirak edilmesine karar verilmiş olup bu kararımız doğrultusunda Şirketin 29.11.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında sermaye artırımı kararı alınmış ve genel kurul kararı 07.12.2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve 08.12.2021 tarihli TTSG'de ilan edilmesi ile sermaye artırım prosedürü tamamlanarak şirkete katılımımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982008
BIST