***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/06/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıErih Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi ve satışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi266.667.- TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih07.12.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı66.667.- TLBeher Payın Alış Fiyatı76.50.- TLToplam Tutar5.100.000.- TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)25Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)25Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)25Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)15,062İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİşlem girişim sermayesi yatırımı olup yatırımdan çıkış yapıldığında faaliyetlerimize olumlu katkı yapması beklenilmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMevcut ortakların rüçhan haklarından ferağat etmeleri sonucu rüçhan hakları Şirketimiz tarafından emisyon primli olarak kullanılmıştır.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHayırVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/06/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSınırlı sabit yatırım bulunması nedeniyle rapor düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar29.06.2021 tarihli özel durum açıklamaızda belirtildiği üzere Erih Enerji Üretim Ticaret A.Ş'nin sermayesine %25 oranında 5.100.000.- tutarında emisyon primli ve bedelli sermaye artışı yolu ile iştirak edilmesine karar verilmiş olup bu kararımız doğrultusunda Şirketin 29.11.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında sermaye artırımı kararı alınmış ve genel kurul kararı 07.12.2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve 08.12.2021 tarihli TTSG'de ilan edilmesi ile sermaye artırım prosedürü tamamlanarak şirkete katılımımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982008BIST