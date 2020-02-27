***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.550.000 2.187.732 32.490.676 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar41.550.000 2.187.732 32.490.676 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668Transferler12 0 0 0 181.148 8.174.145 -8.355.293 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 0 0 0 0 0 1.024.589 1.024.589 0 1.024.589Dönem Karı (Zararı)20 0 0 0 0 0 1.024.589 1.024.589 0 1.024.589Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257Transferler12 0 0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 0 0 0 0 0 507.854 507.854 0 507.854Dönem Karı (Zararı)20 0 0 0 0 0 507.854 507.854 0 507.854Dönem Sonu Bakiyeler41.550.000 2.187.732 32.490.676 -51.320.618 507.854 25.794.111 0 25.794.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.805.295 -1.158.350Dönem Karı (Zararı)20 507.854 1.024.589Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 507.854 1.024.589Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.162.529 5.126.498Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 8.327 2.959Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17 2.154.027 732.414Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.154.027 2.414Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 730.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler144.094 -186.900Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 22.653 -186.900Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 121.441 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 19.137 3.533.674Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -1.010.114 -152.736Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 1.029.251 3.686.410Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 -82.247 -588.013Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 -79.796 1.632.364İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler18 -79.796 1.632.364İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 -1.013 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -1.013 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.579.730 -7.309.437Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 8.295 5.667İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 8.295 5.667Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -4.813.176 -2.132.384İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.438.049 -2.125.187İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.375.127 -7.197Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -2.741 13.857Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -124.578 -169.159İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -124.578 -169.159Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 4.000 -3.293.994Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -651.530 -1.596.060İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -651.530 -1.596.060İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -137.364Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -137.364Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.909.347 -1.158.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)104.052 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.657 -31.857Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 396 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 396 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -6.053 -31.857Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -6.053 -31.857FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-958.104 -19.108.310Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21 -1.117.307 -13.994.171Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21 0 -13.994.171Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları21 -1.117.307 0Ödenen Faiz19 -1.029.251 -1.427.729Alınan Faiz19 1.188.454 -3.686.410YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.769.056 -20.298.517Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 -497.326NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.769.056 -20.795.843DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.161.166 29.957.009DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.392.110 9.161.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 5.392.143 9.339.539Ticari Alacaklar5 0 8.295İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 8.295Diğer Alacaklar6 26.362.669 23.703.520İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 15.633.974 14.195.925İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 10.728.695 9.507.595Peşin Ödenmiş Giderler8 8.076 5.335İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 8.076 5.335Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 90.115 194.167ARA TOPLAM31.853.003 33.250.856Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.853.003 33.250.856DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21 986.644 906.848Maddi Duran Varlıklar30.200 31.857Mobilya ve Demirbaşlar9 30.200 31.857TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.016.844 938.705TOPLAM VARLIKLAR32.869.847 34.189.561KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler6.691.796 7.891.350Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler21 6.691.796 7.891.350Ticari Borçlar5 45.000 169.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 45.000 169.578Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 13.083 9.083Diğer Borçlar6 179.535 831.065İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 179.535 831.065Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.441 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.441 0ARA TOPLAM7.050.855 8.901.076TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.050.855 8.901.076UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 24.881 2.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 24.881 2.228TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.881 2.228TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.075.736 8.903.304ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.794.111 25.286.257Ödenmiş Sermaye12 41.550.000 41.550.000Sermaye Düzeltme Farkları12 2.187.732 2.187.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 32.490.676 32.490.676Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 378.467 378.467Diğer Kısıtlanmış Yedekler12 378.467 378.467Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -51.320.618 -52.345.207Net Dönem Karı veya Zararı20 507.854 1.024.589TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.794.111 25.286.257TOPLAM KAYNAKLAR32.869.847 34.189.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMISatışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri16 -2.378.633 -3.349.647Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.213.294 9.562.906Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -2.912.112 -6.502.558ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.077.451 -289.299Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 2.639.576 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -216 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri18 2.414 -2.414Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -37.299 -85.605FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)527.024 -377.318Finansman Gelirleri19 1.010.081 5.088.317Finansman Giderleri19 -1.029.251 -3.686.410SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)507.854 1.024.589Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)507.854 1.024.589DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)507.854 1.024.589Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları507.854 1.024.589Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 20 0,01200000 0,02500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)507.854 1.024.589Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları507.854 1.024.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822208BIST