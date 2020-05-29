***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257Transferler0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 878.568 878.568 0 878.568Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 878.568 878.568 0 878.568Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 878.568 26.164.825 0 26.164.825Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 0 25.794.111Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 0 25.794.111Transferler0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 782.295 782.295 0 782.295Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 782.295 782.295 0 782.295Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 782.295 26.576.406 0 26.576.406Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-599.587 -4.598.233Dönem Karı (Zararı)782.295 878.568Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 782.295 878.568Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler566.877 356.678Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 2.180 7.559Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17 0 -1.938Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -1.938Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.618 4.128Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 4.618 4.128Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 0 -60.178Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 0 -60.178Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 648.659 551.250Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 -67.788 -144.143İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler18 -67.788 -144.143Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 -20.792 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -20.792 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.948.432 -5.827.667Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -3.997.154Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.417.712 -1.461.095İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -997.732 -797.391İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.419.980 -663.704Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -3.182 -74.963Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -45.000 -47.187İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -45.000 -47.187Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -709 18.180Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 518.171 -202.961İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 518.171 -202.961İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -62.487Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -62.487Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-599.260 -4.592.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -5.812Vergi İadeleri (Ödemeleri)-327 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI20.792 1.802Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 20.792 1.802Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 20.792 1.802FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-578.795 -4.596.431Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-578.795 -4.596.431DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.392.143 9.339.539DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 4.813.348 4.743.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 4.813.348 5.392.143Diğer Alacaklar6 28.780.381 26.362.669İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 16.631.706 15.633.974İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 12.148.675 10.728.695Peşin Ödenmiş Giderler8 11.258 8.076İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 11.258 8.076Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 90.442 90.115ARA TOPLAM33.695.429 31.853.003TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.695.429 31.853.003DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21 1.054.432 986.644Maddi Duran Varlıklar9 28.020 30.200Diğer Maddi Duran Varlıklar9 28.020 30.200TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.082.452 1.016.844TOPLAM VARLIKLAR34.777.881 32.869.847KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler21 7.340.455 6.691.796Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler21 7.340.455 6.691.796Ticari Borçlar0 45.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 0 45.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 12.374 13.083Diğer Borçlar6 697.706 179.535İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 697.706 179.535Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.441 121.441Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.441 121.441ARA TOPLAM8.171.976 7.050.855TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.171.976 7.050.855UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 29.499 24.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 29.499 24.881TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.499 24.881TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.201.475 7.075.736ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.576.406 25.794.111Ödenmiş Sermaye12 41.550.000 41.550.000Sermaye Düzeltme Farkları12 2.187.732 2.187.732Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları12 32.490.676 32.490.676Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 378.467 378.467Diğer Kısıtlanmış Yedekler12 378.467 378.467Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -50.812.764 -51.320.618Net Dönem Karı veya Zararı20 782.295 507.854TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.576.406 25.794.111TOPLAM KAYNAKLAR34.777.881 32.869.847Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri16 -969.343 -308.499Pazarlama Giderleri0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 2.176.250 1.808.186Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -108.956 -511.876ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.097.951 987.811Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 74.837 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri18 0 1.938Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -9.826 -10.784FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.162.962 978.965Finansman Gelirleri19 267.992 450.853Finansman Giderleri19 -648.659 -551.250Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)782.295 878.568Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)782.295 878.568DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)782.295 878.568Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları782.295 878.568Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürüdürlen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,02000000 0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)782.295 878.568Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları782.295 878.568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847887BIST