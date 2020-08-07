***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 25.286.257Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 25.286.257Transferler0 0 0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 210.005 0 0 -98.988 111.017 111.017Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 -98.988 -98.988 -98.988Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 210.005 0 0 0 210.005 210.005Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 210.005 378.467 -51.320.618 -98.988 25.397.274 25.397.274Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 210.005 378.467 -51.320.618 507.854 26.004.116 26.004.116Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 210.005 378.467 -51.320.618 507.854 26.004.116 26.004.116Transferler0 0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -210.005 0 0 -1.904.619 -2.114.624 -2.114.624Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 -1.904.619 -1.904.619 -1.904.619Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -210.005 0 0 0 -210.005 -210.005Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 -1.904.619 23.889.492 23.889.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.868.867 -5.940.910Dönem Karı (Zararı)20 -1.904.619 -98.988Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 -1.904.619 -98.988Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.850.355 626.796Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 4.414 3.211Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17 730.881 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 730.881 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.618 124.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 10.618 2.810Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 121.441Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 207.659 449.401Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 207.659 449.401Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 1.016.132 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 210.005Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 210.005Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 -98.557 -160.072İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler18 -98.557 -160.072Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 -20.792 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -20.792 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.904.275 -6.468.718Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -4.247.120Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 0 8.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 8.295Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.805.363 -2.171.641İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 11.703.127 -1.090.664İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -13.508.490 -1.080.977Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -22.215 -3.238Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -45.000 138.158İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -45.000 138.158Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -504 15.855Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -31.193 -324.837İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -31.193 -324.837İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 115.810Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 115.810Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.958.539 -5.940.910Vergi İadeleri (Ödemeleri)89.672 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI23.427.517 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri23.408.653 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 20.792 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 20.792 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.928 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.928 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-207.660 -932.540Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 -409.720Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri19 0 -409.720Ödenen Faiz19 -207.660 -522.820YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.350.990 -6.873.450Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.350.990 -6.873.450DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.392.143 9.339.539DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 26.743.133 2.466.089Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 26.743.133 5.392.143Diğer Alacaklar6 4.028.498 26.362.669İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 3.930.847 15.633.974İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 97.651 10.728.695Peşin Ödenmiş Giderler8 30.291 8.076İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 30.291 8.076Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 443 90.115ARA TOPLAM30.802.365 31.853.003TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.802.365 31.853.003DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21 1.085.201 986.644Maddi Duran Varlıklar9 25.840 30.200Diğer Maddi Duran Varlıklar9 25.840 30.200Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.875 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.875 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.112.916 1.016.844TOPLAM VARLIKLAR31.915.281 32.869.847KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler21 7.707.928 6.691.796Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler21 7.707.928 6.691.796Ticari Borçlar5 0 45.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 0 45.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 12.579 13.083Diğer Borçlar6 148.342 179.535İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 148.342 179.535Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.441 121.441Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.441 121.441ARA TOPLAM7.990.290 7.050.855TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.990.290 7.050.855UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar11 35.499 24.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 35.499 24.881TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.499 24.881TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.025.789 7.075.736ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.889.492 25.794.111Ödenmiş Sermaye12 41.550.000 41.550.000Sermaye Düzeltme Farkları12 2.187.732 2.187.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 32.490.676 32.490.676Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 378.467 378.467Diğer Kısıtlanmış Yedekler12 378.467 378.467Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -50.812.764 -51.320.618Net Dönem Karı veya Zararı20 -1.904.619 507.854Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.889.492 25.794.111TOPLAM KAYNAKLAR31.915.281 32.869.847Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri16 -2.006.413 -1.075.438 -1.037.070 -766.939Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.227.238 2.255.451 1.050.988 447.265Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.667.951 -1.414.485 -1.558.995 -902.609ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-447.126 -234.472 -1.545.077 -1.222.283Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 103.275 0 28.438 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri18 0 0 0 -1.938Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -1.353.109 -18.756 -1.343.283 -7.972FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.696.960 -253.228 -2.859.922 -1.232.193Finansman Gelirleri19 808.473 677.547 540.481 226.694Finansman Giderleri19 -1.016.132 -523.307 -367.473 27.943SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20 -1.904.619 -98.988 -2.686.914 -977.556Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 -1.904.619 -98.988 -2.686.914 -977.556DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)20 -1.904.619 -98.988 -2.686.914 -977.556Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20 -1.904.619 -98.988 -2.686.914 -977.556Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,04600000 -0,00200000 -0,06500000 -0,02400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-210.005 210.005 -210.005 210.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-210.005 210.005 -210.005 210.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-210.005 210.005 -210.005 210.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-210.005 210.005 -210.005 210.005TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.114.624 111.017 -2.896.919 -767.551Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.114.624 111.017 -2.896.919 -767.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866933BIST