***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257Transferler0 0 0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 113.792 0 0 -1.379.231 -1.265.439 0 -1.265.439Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 -1.379.231 -1.379.231 0 -1.379.231Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 113.792 0 0 0 113.792 0 113.792Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 113.792 378.467 -51.320.618 -1.379.231 24.020.818 0 24.020.818Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.500.000 2.187.732 32.490.676 113.792 378.467 -51.320.618 507.854 25.907.903 0 25.907.903Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 113.792 378.467 -51.320.618 507.854 25.907.903 0 25.907.903Transferler0 0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -113.792 0 0 405.385 291.593 0 291.593Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 405.385 405.385 0 405.385Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -113.792 0 0 0 -113.792 0 -113.792Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 405.385 26.199.496 26.199.496Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.352.493 -7.301.761Dönem Karı (Zararı)20 405.385 -1.379.231Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 405.385 -1.379.231Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler197.265 2.331.060Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 6.754 6.035Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17 1.089.380 1.624.640Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.089.380 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 1.622.226Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 2.414Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.241 126.467Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 16.241 5.026Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 121.441Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -2.639.185 523.145Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -2.846.844 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 207.659 523.145Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 2.104.127 70.500Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 113.792Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 113.792Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 -359.260 -133.519İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler18 -359.260 -133.519Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-20.792 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -20.792 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.030.812 -8.253.590Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -4.475.341Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 0 8.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 8.295Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.132.539 -3.447.485İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 11.636.799 -2.539.885İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -13.769.338 -907.600Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -1.805 -1.546Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -45.000 3.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -45.000 3.038Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 79.429 -19.261Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 69.103 -433.116İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 69.103 -433.116İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 111.826Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 111.826Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.428.162 -7.301.761Vergi İadeleri (Ödemeleri)75.669 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI23.427.517 -6.782Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri23.408.653 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 20.631 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 20.631 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.767 -6.782Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.767 -6.782FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.639.185 -1.128.327Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21 0 -605.020Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları21 0 -605.020Ödenen Faiz19 -207.659 -523.307Alınan Faiz19 2.846.844 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.714.209 -8.436.870Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.714.209 -8.436.870DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.392.143 9.339.539DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 30.106.352 902.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 30.106.352 5.392.143Diğer Alacaklar6 3.997.175 26.362.669İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 3.997.175 15.633.974İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 10.728.695Peşin Ödenmiş Giderler9.881 8.076İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 9.881 8.076Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 14.446 90.115ARA TOPLAM34.127.854 31.853.003TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.127.854 31.853.003DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21 1.345.904 986.644Maddi Duran Varlıklar23.660 30.200Diğer Maddi Duran Varlıklar9 23.660 30.200Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.714 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.714 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.371.278 1.016.844TOPLAM VARLIKLAR35.499.132 32.869.847KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler21 8.795.923 6.691.796Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler21 8.795.923 6.691.796Ticari Borçlar5 0 45.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 0 45.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 92.512 13.083Diğer Borçlar248.638 179.535İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 248.638 179.535Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.441 121.441Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.441 121.441ARA TOPLAM9.258.514 7.050.855TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.258.514 7.050.855UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 41.122 24.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 41.122 24.881TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.122 24.881TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.299.636 7.075.736ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.199.496 25.794.111Ödenmiş Sermaye12 41.550.000 41.550.000Sermaye Düzeltme Farkları12 2.187.732 2.187.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 32.490.676 32.490.676Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 378.467 378.467Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -50.812.764 -51.320.618Net Dönem Karı veya Zararı20 405.385 507.854Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.199.496 25.794.111TOPLAM KAYNAKLAR35.499.132 32.869.847Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri16 -2.710.088 -1.739.674 -703.675 -664.236Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.520.990 2.245.532 293.752 -9.919Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -2.269.508 -2.419.080 -601.557 -1.004.595ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.458.606 -1.913.222 -1.011.480 -1.678.750Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 109.554 0 6.279 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri18 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -1.092.407 -27.198 260.702 -8.442FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.441.459 -1.940.420 -744.499 -1.687.192Finansman Gelirleri19 4.950.971 1.154.996 4.142.498 477.449Finansman Giderleri19 -2.104.127 -593.807 -1.087.995 -70.500Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)405.385 -1.379.231 2.310.004 -1.280.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)405.385 -1.379.231 2.310.004 -1.280.243DÖNEM KARI (ZARARI)405.385 -1.379.231 2.310.004 -1.280.243Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20 405.385 -1.379.231 2.310.004 -1.280.243Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,01000000 0,05600000 -0,03300000 -0,03100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-210.005 113.792 0 -96.213Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-210.005 113.792 0 -96.213Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-210.005 113.792 0 -96.213DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-210.005 113.792 0 -96.213TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)195.380 -1.265.439 2.310.004 -1.376.456Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları195.380 -1.265.439 2.310.004 -1.376.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885228BIST