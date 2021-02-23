***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 25.286.257Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 25.286.257Transferler0 0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 507.854 507.854 507.854Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 507.854 507.854 507.854Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111Transferler0 0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -882.247 -882.247 -882.247Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 -882.247 -882.247 -882.247Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 21.877.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.910.550 -2.805.295Dönem Karı (Zararı)20 -882.247 507.854Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 -882.247 507.854Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler272.178 2.162.529Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 9.095 8.327Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17 1.313.708 2.154.027Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.313.708 2.154.027Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.313 144.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 42.313 22.653Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 121.441Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -2.448.500 19.137Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -2.656.159 -1.010.114Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 207.659 1.029.251Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 1.577.483 -82.247Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 -201.291 -79.796İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler18 -201.291 -79.796Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 -20.630 -1.013Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -20.630 -1.013İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.317.645 -5.579.730Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 0 8.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 8.295Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.334.025 -4.813.176İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 11.667.465 -1.438.049İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -14.001.490 -3.375.127Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -6.677 -2.741Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -45.000 -124.578İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -45.000 -124.578Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 5.014 4.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 63.043 -651.530İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 63.043 -651.530Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.927.714 -2.909.347Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-24.787 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)41.951 104.052YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI23.427.356 -5.657Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri23.408.653 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 20.631 396Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 20.631 396Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.928 -6.053Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -6.053Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.928 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.431.627 -958.104Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21 0 -1.117.307Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları21 0 -1.117.307Ödenen Faiz19 -207.659 -1.029.251Alınan Faiz19 2.639.286 1.188.454YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.948.433 -3.769.056Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.948.433 -3.769.056DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.392.143 9.161.166DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 28.340.576 5.392.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 28.357.449 5.392.143Diğer Alacaklar6 3.966.509 26.362.669İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 3.966.509 15.633.974İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 10.728.695Peşin Ödenmiş Giderler8 14.753 8.076İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 14.753 8.076Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 48.164 90.115ARA TOPLAM32.386.875 31.853.003TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.386.875 31.853.003DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 7.824 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.824 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21 1.187.935 986.644Maddi Duran Varlıklar9 21.479 30.200Diğer Maddi Duran Varlıklar9 21.479 30.200Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.553 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.553 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.218.791 1.016.844TOPLAM VARLIKLAR33.605.666 32.869.847KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler21 8.269.279 6.691.796Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler21 8.269.279 6.691.796Ticari Borçlar5 0 45.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 0 45.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 18.097 13.083Diğer Borçlar6 242.578 179.535İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 242.578 179.535Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.441 121.441Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.441 121.441ARA TOPLAM8.651.395 7.050.855TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.651.395 7.050.855UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar11 42.407 24.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 42.407 24.881TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.407 24.881TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.693.802 7.075.736ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.911.864 25.794.111Ödenmiş Sermaye12 41.550.000 41.550.000Sermaye Düzeltme Farkları12 2.187.732 2.187.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 32.490.676 32.490.676Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 449.029 378.467Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -50.883.326 -51.320.618Net Dönem Karı veya Zararı20 -882.247 507.854Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.911.864 25.794.111TOPLAM KAYNAKLAR33.605.666 32.869.847Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri16 -3.326.310 -2.378.633Pazarlama Giderleri0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.177.436 3.213.294Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -2.208.803 -2.912.112Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.357.677 -2.077.451Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 109.554 2.639.576Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -2.537 -216TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri18 0 2.414Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -1.270.873 -37.299FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.521.533 527.024Finansman Gelirleri19 6.315.684 1.010.081Finansman Giderleri19 -3.676.398 -1.029.251SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20 -882.247 507.854Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 -882.247 507.854DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)20 -882.247 507.854Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20 -882.247 507.854Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,02100000 0,01200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-210.005 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-210.005 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-210.005 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-210.005 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.092.252 507.854Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.092.252 507.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911913BIST