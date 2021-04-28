***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111Transferler0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 782.295 782.295 782.295Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 782.295 782.295 782.295 782.295Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.467 378.467 -50.812.764 782.295 26.576.406 26.576.406Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.247 -882.247 24.911.864 24.911.864Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864Transferler0 0 0 0 -882.247 882.247 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 556.813 556.813 556.813Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 556.813 556.813 556.813Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 556.813 25.468.677 25.468.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.126.904 -599.587Dönem Karı (Zararı)20 556.813 782.295Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 556.813 782.295Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.342.396 566.877Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 2.342 2.180Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17 475.593 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 475.593 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler48.742 4.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 5.183 4.618Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 43.559 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -147.119 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -147.119 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 1.110.185 648.659Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 -147.347 -67.788İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler18 -147.347 -67.788Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 0 -20.792Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -20.792İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-755.358 -1.948.432Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -594.591 -2.417.712İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -118.012 -997.732İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -476.579 -1.419.980Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -15.644 -3.182Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 0 -45.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 0 -45.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -1.120 -709Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -144.003 518.171İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -144.003 518.171Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.143.851 -599.260Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.947 -327YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI127.422 20.792Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 20.792Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 20.792Alınan Faiz19 127.422 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.254.326 -578.795Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.254.326 -578.795DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.357.449 5.392.143DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 29.611.775 4.813.348Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 29.631.472 28.357.449Diğer Alacaklar6 4.084.521 3.966.509İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 4.084.521 3.966.509İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 30.397 14.753İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 30.397 14.753Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 65.111 48.164ARA TOPLAM33.811.501 32.386.875TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.811.501 32.386.875DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 8.810 7.824İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.810 7.824Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21 1.335.282 1.187.935Maddi Duran Varlıklar9 19.299 21.479Diğer Maddi Duran Varlıklar9 19.299 21.479Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.392 1.553Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.392 1.553TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.364.783 1.218.791TOPLAM VARLIKLAR35.176.284 33.605.666KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler21 9.379.464 8.269.279Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler21 9.379.464 8.269.279Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 16.978 18.097Diğer Borçlar6 98.575 242.578İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 98.575 242.578Kısa Vadeli Karşılıklar10 165.000 121.441Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 165.000 121.441ARA TOPLAM9.660.017 8.651.395TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.660.017 8.651.395UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar11 47.590 42.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 47.590 42.407TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.590 42.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.707.607 8.693.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.468.677 24.911.864Ödenmiş Sermaye12 41.550.000 41.550.000Sermaye Düzeltme Farkları12 2.187.732 2.187.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 32.490.676 32.490.676Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 449.029 449.029Diğer Kısıtlanmış Yedekler12 449.029 449.029Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -51.765.573 -50.883.326Net Dönem Karı veya Zararı20 556.813 -882.247Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.468.677 24.911.864TOPLAM KAYNAKLAR35.176.284 33.605.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri16 -489.060 -969.343Pazarlama Giderleri0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 255.421 2.176.250Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -481.173 -108.956ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-714.812 1.097.951Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 321.433 74.837Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -12.139 -9.826FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-405.518 1.162.962Finansman Gelirleri19 2.187.898 267.992Finansman Giderleri19 -1.225.567 -648.659Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)556.813 782.295Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 556.813 782.295DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)20 556.813 782.295Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları556.813 782.295Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,01300000 0,01900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)556.813 782.295Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları556.813 782.295http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931896BIST