***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 210.005 378.467 -51.320.618 507.854 26.004.116 0 26.004.116Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 210.005 378.467 -51.320.618 507.854 26.004.116 0 26.004.116Transferler0 0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -210.005 0 0 -1.904.619 -2.114.624 0 -2.114.624Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 -1.904.619 -1.904.619 0 -1.904.619Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -210.005 0 0 0 -210.005 0 -210.005Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 -1.904.619 23.889.492 0 23.889.492Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 0 24.911.864Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.500.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 0 24.911.864Transferler0 0 0 0 0 -882.247 882.247 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -4.999.631 -4.999.631 0 -4.999.631Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 -4.999.631 -4.999.631 0 -4.999.631Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -51.695.011 -4.999.631 19.912.233 0 19.912.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.985.445 -1.868.867Dönem Karı (Zararı)20 -4.999.631 -1.904.619Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 -4.999.631 -1.904.619Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.463.122 1.850.355Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 5.138 4.414Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17 3.396.989 730.881Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.396.989 730.881Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.552.743 10.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 19.035 10.618Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 4.533.708 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -270.895 207.659Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -270.895 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 0 207.659Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 0 1.016.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 -220.853 -98.557İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler18 -220.853 -98.557Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 0 -20.792Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -20.792İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.464.836 -1.904.275Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-13.599.950 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.933.137 -1.805.363İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.883.608 11.703.127İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -49.529 -13.508.490Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -18.662 -22.215Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 0 -45.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 0 -45.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 12.102 -504Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 74.811 -31.193İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 74.811 -31.193Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.001.345 -1.958.539Vergi İadeleri (Ödemeleri)15.900 89.672YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.461 23.427.517Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 23.408.653Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 20.792Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 20.792Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -16.461 -1.928Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -16.461 -1.928FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI263.571 -207.660Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ödenen Faiz19 0 -207.660Alınan Faiz19 263.571 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.738.335 21.350.990Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.738.335 21.350.990DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.357.449 5.392.143DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 15.619.114 26.743.133Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 15.626.438 28.357.449Diğer Alacaklar6 2.501.292 3.966.509İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 2.453.128 3.966.509İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 48.164 0Peşin Ödenmiş Giderler8 33.415 14.753İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 33.415 14.753Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 32.264 48.164ARA TOPLAM18.193.409 32.386.875TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.193.409 32.386.875DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar21 13.599.950 0Diğer Alacaklar6 9.189 7.824İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 9.189 7.824Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21 1.408.788 1.187.935Maddi Duran Varlıklar9 17.120 21.479Diğer Maddi Duran Varlıklar9 17.120 21.479Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 17.236 1.553Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 17.236 1.553TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.052.283 1.218.791TOPLAM VARLIKLAR33.245.692 33.605.666KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler21 9.806.649 8.269.279Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler21 9.806.649 8.269.279Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 30.200 18.097Diğer Borçlar6 317.389 242.578İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 317.389 242.578Kısa Vadeli Karşılıklar10 3.117.779 121.441Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 3.117.779 121.441ARA TOPLAM13.272.017 8.651.395TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.272.017 8.651.395UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar11 61.442 42.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 61.442 42.407TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.442 42.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.333.459 8.693.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.912.233 24.911.864Ödenmiş Sermaye12 41.550.000 41.550.000Sermaye Düzeltme Farkları12 2.187.732 2.187.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 32.490.676 32.490.676Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 449.029 449.029Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -51.765.573 -50.883.326Net Dönem Karı veya Zararı-4.999.631 -882.247Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.912.233 24.911.864TOPLAM KAYNAKLAR33.245.692 33.605.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri16 -1.250.786 -2.006.413 -761.726 -1.037.070Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 544.305 3.227.238 288.884 1.050.988Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -5.452.019 -1.667.951 -4.970.846 -1.558.995ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.158.500 -447.126 -5.443.688 -1.545.077Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 675.793 103.275 354.360 28.438Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -62.912 -1.353.109 -50.773 -1.343.283FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.545.619 -1.696.960 -5.140.101 -2.859.922Finansman Gelirleri19 3.988.010 808.473 1.800.112 540.481Finansman Giderleri19 -3.442.022 -1.016.132 -2.216.455 -367.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20 -4.999.631 -1.904.619 -5.556.444 -2.686.914Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 -4.999.631 -1.904.619 -5.556.444 -2.686.914DÖNEM KARI (ZARARI)20 -4.999.631 -1.904.619 -5.556.444 -2.686.914Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20 -4.999.631 -1.904.619 -5.556.444 -2.686.914Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürüdürlen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,12000000 -0,04600000 -0,13400000 -0,06500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -210.005 0 -210.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -210.005 0 -210.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 -210.005 0 -210.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -210.005 0 -210.005TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.999.631 -2.114.624 -5.556.444 -2.896.919Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.999.631 -2.114.624 -5.556.444 -2.896.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956296BIST