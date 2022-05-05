***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111Transferler0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 782.295 782.295 782.295Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 782.295 782.295 782.295Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.754 782.295 26.576.406 26.576.406Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440Düzeltmelerden Sonraki Tutar12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440Transferler0 0 0 0 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 238.178 -3.228.602 3.045.395 54.971 54.971Dönem Karı (Zararı)0 0 0 238.178 -3.228.602 3.045.395 54.971 54.971Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 616.645 -54.923.613 54.971 21.976.411 21.976.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.284.911 1.126.904Dönem Karı (Zararı)20 54.971 556.813Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 54.971 556.813Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-22.958 1.342.396Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 6.454 2.342Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17 139.975 475.593Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 262.133 475.593Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -122.158 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler35.686 48.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 35.686 5.183Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 43.559Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -96.943 -147.119Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -96.943 -147.119Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 0 1.110.185Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 -108.130 -147.347İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler18 -108.130 -147.347İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.292.543 -755.358Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -455.031 -594.591İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -191.230 -118.012İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -263.801 -476.579Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 46.396 -15.644Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -103.528 -1.120Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -780.380 -144.003İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-350.954 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -429.426 -144.003Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.260.530 1.143.851Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-18.759 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.622 -16.947YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.976.329 127.422Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.879.386 0Kredilerden Nakit Girişleri1.879.386 0Alınan Faiz19 96.943 127.422YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)691.418 1.254.326Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)691.418 1.254.326DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.254.934 28.357.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 22.946.352 29.611.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri52 22.946.352 22.254.934Diğer Alacaklar8 2.762.483 2.571.253İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.762.483 2.571.253Peşin Ödenmiş Giderler12 689.571 735.967İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 689.571 735.967Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 47.712 42.090ARA TOPLAM26.446.118 25.604.244TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.446.118 25.604.244DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 13.599.950 13.599.950Diğer Alacaklar8 15.129 13.461İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 15.129 13.461Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 2.113.245 2.005.115Maddi Duran Varlıklar14 10.579 12.759Diğer Maddi Duran Varlıklar14 10.579 12.759Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 12.641 16.915Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 12.641 16.915TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.751.544 15.648.200TOPLAM VARLIKLAR42.197.662 41.252.444KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler47 16.498.900 14.619.514Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler47 16.498.900 14.619.514Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 98.682 202.210Diğer Borçlar8 573.526 1.353.906İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 336.853 687.807İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 236.673 666.099Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.946.695 3.068.853Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.946.695 3.068.853ARA TOPLAM20.117.803 19.244.483TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.117.803 19.244.483UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar25 103.448 86.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 103.448 86.521TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER103.448 86.521TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.221.251 19.331.004ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.976.411 21.921.440Ödenmiş Sermaye30 41.550.000 41.550.000Sermaye Düzeltme Farkları30 2.187.732 2.187.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 32.490.676 32.490.676Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 616.645 449.029Diğer Kısıtlanmış Yedekler30 616.645 449.029Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -54.923.613 -51.765.573Net Dönem Karı veya Zararı30 54.971 -2.990.424Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.976.411 21.921.440TOPLAM KAYNAKLAR42.197.662 41.252.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri28 -524.492 -489.060Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 1.993.155 255.421Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.478.899 -481.173ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.010.236 -714.812Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 0 321.433Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0 -12.139FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.010.236 -405.518Finansman Gelirleri37 1.452.511 2.187.898Finansman Giderleri37 -387.304 -1.225.567SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)54.971 556.813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)54.971 556.813DÖNEM KARI (ZARARI)54.971 556.813Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41 54.971 556.813Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00100000 0,01300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.971 556.813Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41 54.971 556.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026934BIST