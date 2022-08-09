***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:10
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864
Transferler
30 0 0 0 0 -882.247 882.247 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 -4.999.631 -4.999.631 -4.999.631
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 -4.999.631 -4.999.631 -4.999.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -4.999.631 19.912.233 19.912.233
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440
Transferler
30 0 0 0 2.990.424 -2.990.424 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 238.178 -3.228.602 2.625.272 -365.122 -365.122
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 238.178 -3.228.602 2.625.272 -365.122 -365.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 616.645 -54.923.613 -365.152 21.556.288 21.556.288
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.151.213 -12.985.445
Dönem Karı (Zararı)
20 -365.152 -4.999.631
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 -365.152 -4.999.631
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-593.587 7.463.122
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10.167 5.138
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17 152.250 3.396.989
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 335.487 3.396.989
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -183.237 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10,11 99.786 4.552.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 99.786 19.035
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 4.533.708
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -285.427 -270.895
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -285.427 -270.895
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -570.363 -220.853
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
18 -570.363 -220.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.169.582 -15.464.836
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -13.599.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -793.524 -1.933.137
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -412.256 -1.883.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -381.268 -49.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 717.965 -18.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -80.727 12.102
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.013.296 74.811
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -687.807 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -325.489 74.811
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.128.321 -13.001.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
27 -53.701 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 30.809 15.900
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -16.461
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -16.461
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -16.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.444.004 263.571
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46 4.158.577 0
Kredilerden Nakit Girişleri
46 4.158.577 0
Alınan Faiz
19 285.427 263.571
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.292.791 -12.738.335
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.292.791 -12.738.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.254.934 28.357.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 24.547.725 15.619.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 24.547.725 22.254.934
Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
8 3.025.599 2.571.253
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.983.509 2.571.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 42.090 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.002 735.967
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.002 735.967
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 11.281 42.090
ARA TOPLAM
27.602.607 25.604.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.602.607 25.604.244
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 13.599.950 13.599.950
Diğer Alacaklar
8 17.152 13.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 17.152 13.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 2.575.478 2.005.115
Maddi Duran Varlıklar
14 8.399 12.759
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 8.399 12.759
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 11.108 16.915
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 11.108 16.915
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.212.087 15.648.200
TOPLAM VARLIKLAR
43.814.694 41.252.444
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
46 18.778.091 14.619.514
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
46 18.778.091 14.619.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 121.483 202.210
Diğer Borçlar
8 340.610 1.353.906
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 687.807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 340.610 666.099
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.885.616 3.068.853
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.885.616 3.068.853
ARA TOPLAM
22.125.800 19.244.483
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.125.800 19.244.483
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 132.606 86.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 132.606 86.521
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.606 86.521
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.258.406 19.331.004
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.556.288 21.921.440
Ödenmiş Sermaye
30 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 616.645 449.029
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 616.645 449.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -54.923.613 -51.765.573
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -365.152 -2.990.424
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.556.288 21.921.440
TOPLAM KAYNAKLAR
43.814.694 41.252.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.107.577 -1.250.786 -583.085 -761.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 987.577 544.305 -1.005.578 288.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -4.993.060 -5.452.019 -2.514.161 -4.970.846
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.113.060 -6.158.500 -4.102.824 -5.443.688
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 675.793 0 354.360
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 331.099 -62.912 331.099 -50.773
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.781.961 -5.545.619 -3.771.725 -5.140.101
Finansman Gelirleri
36 5.396.974 3.988.010 3.944.463 1.800.112
Finansman Giderleri
36 -980.165 -3.442.022 -592.861 -2.216.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-365.152 -4.999.631 -420.123 -5.556.444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-365.152 -4.999.631 -420.123 -5.556.444
DÖNEM KARI (ZARARI)
-365.152 -4.999.631 -420.123 -5.556.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40 -365.152 -4.999.631 -420.123 -5.556.444
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 40 -0,00900000 -0,12000000 -0,01100000 -0,13400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-365.152 -4.999.631 -420.123 -5.556.444
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-365.152 -4.999.631 -420.123 -5.556.444
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053520
BIST