***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864Transferler30 0 0 0 0 -882.247 882.247 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 -4.999.631 -4.999.631 -4.999.631Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 -4.999.631 -4.999.631 -4.999.631Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -4.999.631 19.912.233 19.912.233Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440Transferler30 0 0 0 2.990.424 -2.990.424 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 238.178 -3.228.602 2.625.272 -365.122 -365.122Dönem Karı (Zararı)30 0 0 238.178 -3.228.602 2.625.272 -365.122 -365.122Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 616.645 -54.923.613 -365.152 21.556.288 21.556.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.151.213 -12.985.445Dönem Karı (Zararı)20 -365.152 -4.999.631Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 -365.152 -4.999.631Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-593.587 7.463.122Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10.167 5.138Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17 152.250 3.396.989Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 335.487 3.396.989Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -183.237 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10,11 99.786 4.552.743Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 99.786 19.035Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 4.533.708Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -285.427 -270.895Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -285.427 -270.895Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 -570.363 -220.853İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler18 -570.363 -220.853İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.169.582 -15.464.836Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -13.599.950Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -793.524 -1.933.137İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -412.256 -1.883.608İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -381.268 -49.529Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 717.965 -18.662Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -80.727 12.102Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.013.296 74.811İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -687.807 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -325.489 74.811Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.128.321 -13.001.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler27 -53.701 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)39 30.809 15.900YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -16.461Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -16.461Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -16.461FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.444.004 263.571Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri46 4.158.577 0Kredilerden Nakit Girişleri46 4.158.577 0Alınan Faiz19 285.427 263.571YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.292.791 -12.738.335Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.292.791 -12.738.335DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.254.934 28.357.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 24.547.725 15.619.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 24.547.725 22.254.934Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Diğer Alacaklar8 3.025.599 2.571.253İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.983.509 2.571.253İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 42.090 0Peşin Ödenmiş Giderler12 18.002 735.967İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 18.002 735.967Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 11.281 42.090ARA TOPLAM27.602.607 25.604.244TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.602.607 25.604.244DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 13.599.950 13.599.950Diğer Alacaklar8 17.152 13.461İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 17.152 13.461Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 2.575.478 2.005.115Maddi Duran Varlıklar14 8.399 12.759Diğer Maddi Duran Varlıklar14 8.399 12.759Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 11.108 16.915Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 11.108 16.915TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.212.087 15.648.200TOPLAM VARLIKLAR43.814.694 41.252.444KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler46 18.778.091 14.619.514Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler46 18.778.091 14.619.514Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 121.483 202.210Diğer Borçlar8 340.610 1.353.906İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 687.807İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 340.610 666.099Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.885.616 3.068.853Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.885.616 3.068.853ARA TOPLAM22.125.800 19.244.483TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.125.800 19.244.483UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar25 132.606 86.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 132.606 86.521TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.606 86.521TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.258.406 19.331.004ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.556.288 21.921.440Ödenmiş Sermaye30 41.550.000 41.550.000Sermaye Düzeltme Farkları30 2.187.732 2.187.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 32.490.676 32.490.676Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 616.645 449.029Diğer Kısıtlanmış Yedekler30 616.645 449.029Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -54.923.613 -51.765.573Net Dönem Karı veya Zararı30 -365.152 -2.990.424Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.556.288 21.921.440TOPLAM KAYNAKLAR43.814.694 41.252.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri28 -1.107.577 -1.250.786 -583.085 -761.726Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 987.577 544.305 -1.005.578 288.884Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -4.993.060 -5.452.019 -2.514.161 -4.970.846ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.113.060 -6.158.500 -4.102.824 -5.443.688Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 0 675.793 0 354.360Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 331.099 -62.912 331.099 -50.773FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.781.961 -5.545.619 -3.771.725 -5.140.101Finansman Gelirleri36 5.396.974 3.988.010 3.944.463 1.800.112Finansman Giderleri36 -980.165 -3.442.022 -592.861 -2.216.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-365.152 -4.999.631 -420.123 -5.556.444SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-365.152 -4.999.631 -420.123 -5.556.444DÖNEM KARI (ZARARI)-365.152 -4.999.631 -420.123 -5.556.444Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40 -365.152 -4.999.631 -420.123 -5.556.444Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 40 -0,00900000 -0,12000000 -0,01100000 -0,13400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-365.152 -4.999.631 -420.123 -5.556.444Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-365.152 -4.999.631 -420.123 -5.556.444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053520BIST