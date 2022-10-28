***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30 0 0 0 0 -882.247 882.247 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -5.088.796 -5.088.796 -5.088.796Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 -5.088.796 -5.088.796 -5.088.796Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -5.088.796 19.823.068 19.823.068Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440Transferler30 0 0 0 2.990.424 -2.990.424 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 238.178 -3.228.602 1.101.006 -1.889.388 -1.889.388Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 238.178 -3.228.602 1.101.006 -1.889.388 -1.889.388Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 616.645 -54.923.613 -1.889.418 20.032.022 20.032.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.226.484 -11.790.535Dönem Karı (Zararı)20 -1.889.418 -5.088.796Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 -1.889.418 -5.088.796Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.631.895 8.480.060Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 13.880 7.319Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17 6.723.244 3.623.167Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 6.953.966 3.623.167Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -230.722 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler177.776 4.587.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 177.776 53.892Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 4.533.708Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -429.135 349.603Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -429.135 349.603Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 0 155.574Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 -853.870 -243.203İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler18 -853.870 -243.203İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.843.834 -15.190.812Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -13.599.949Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -7.555.784 -2.157.247İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -596.292 -2.155.744İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -6.959.492 -1.503Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 724.599 -33.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 46.206 56.199Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,6 -1.058.855 543.633İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -687.807 468.695İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -371.048 74.938Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.101.357 -11.799.548Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-131.509 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)6.382 9.013YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -16.461Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -16.461Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -16.461FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.614.407 -350.096Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri46 6.225.530 0Kredilerden Nakit Girişleri46 6.225.530 0Alınan Faiz36 388.877 -350.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.387.923 -12.157.092Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.387.923 -12.157.092DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.254.934 28.357.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 24.642.857 16.200.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 24.683.115 22.254.934Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Diğer Alacaklar8 3.167.545 2.571.253İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.167.545 2.571.253Peşin Ödenmiş Giderler12 11.368 735.967İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 11.368 735.967Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 35.708 42.090ARA TOPLAM27.897.736 25.604.244TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.897.736 25.604.244DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 13.599.950 13.599.950Diğer Alacaklar8 18.987 13.461İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 18.987 13.461Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 2.858.985 2.005.115Maddi Duran Varlıklar14 6.219 12.759Diğer Maddi Duran Varlıklar14 6.219 12.759Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 9.575 16.915Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 9.575 16.915TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.493.716 15.648.200TOPLAM VARLIKLAR44.391.452 41.252.444KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler46 20.845.044 14.619.514Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler46 20.845.044 14.619.514Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 248.416 202.210Diğer Borçlar8 295.051 1.353.906İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 687.807İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 295.051 666.099Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.838.131 3.068.853Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.838.131 3.068.853ARA TOPLAM24.226.642 19.244.483TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.226.642 19.244.483UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar25 132.788 86.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 132.788 86.521TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.788 86.521TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.359.430 19.331.004ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.032.022 21.921.440Ödenmiş Sermaye30 41.550.000 41.550.000Sermaye Düzeltme Farkları30 2.187.732 2.187.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 32.490.676 32.490.676Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 616.645 449.029Yasal Yedekler30 616.645 449.029Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -54.923.613 -51.765.573Net Dönem Karı veya Zararı30 -1.889.418 -2.990.424Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.032.022 21.921.440TOPLAM KAYNAKLAR44.391.452 41.252.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri28 -1.760.212 -1.769.049 -652.635 -518.263Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 4.317.354 1.191.964 3.329.777 647.659Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -7.803.331 -6.638.463 -2.810.271 -1.186.444ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.246.189 -7.215.548 -133.129 -1.057.048Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 0 675.793 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 495.684 -40.582 164.585 22.330FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.750.505 -6.580.337 31.456 -1.034.718Finansman Gelirleri36 4.111.525 4.699.719 -1.285.449 711.709Finansman Giderleri36 -1.250.438 -3.208.178 -270.273 233.844SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.889.418 -5.088.796 -1.524.266 -89.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.889.418 -5.088.796 -1.524.266 -89.165DÖNEM KARI (ZARARI)-1.889.418 -5.088.796 -1.524.266 -89.165Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40 -1.889.418 -5.088.796 -1.524.266 -89.165Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 40 -0,04500000 -0,12200000 -0,03700000 -0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.889.418 -5.088.796 -1.524.266 -89.165Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.889.418 -5.088.796 -1.524.266 -89.165http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075085BIST