***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 17:58
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 0 0 0 0 -882.247 882.247 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.088.796 -5.088.796 -5.088.796
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -5.088.796 -5.088.796 -5.088.796
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -5.088.796 19.823.068 19.823.068
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440
Transferler
30 0 0 0 2.990.424 -2.990.424 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 238.178 -3.228.602 1.101.006 -1.889.388 -1.889.388
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 238.178 -3.228.602 1.101.006 -1.889.388 -1.889.388
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 616.645 -54.923.613 -1.889.418 20.032.022 20.032.022
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.226.484 -11.790.535
Dönem Karı (Zararı)
20 -1.889.418 -5.088.796
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 -1.889.418 -5.088.796
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.631.895 8.480.060
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 13.880 7.319
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17 6.723.244 3.623.167
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.953.966 3.623.167
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -230.722 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
177.776 4.587.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 177.776 53.892
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 4.533.708
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -429.135 349.603
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -429.135 349.603
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 0 155.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -853.870 -243.203
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
18 -853.870 -243.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.843.834 -15.190.812
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -13.599.949
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.555.784 -2.157.247
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -596.292 -2.155.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.959.492 -1.503
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 724.599 -33.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 46.206 56.199
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,6 -1.058.855 543.633
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -687.807 468.695
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -371.048 74.938
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.101.357 -11.799.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-131.509 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
6.382 9.013
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -16.461
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -16.461
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -16.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.614.407 -350.096
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46 6.225.530 0
Kredilerden Nakit Girişleri
46 6.225.530 0
Alınan Faiz
36 388.877 -350.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.387.923 -12.157.092
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.387.923 -12.157.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.254.934 28.357.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 24.642.857 16.200.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 24.683.115 22.254.934
Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
8 3.167.545 2.571.253
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.167.545 2.571.253
Peşin Ödenmiş Giderler
12 11.368 735.967
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 11.368 735.967
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 35.708 42.090
ARA TOPLAM
27.897.736 25.604.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.897.736 25.604.244
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 13.599.950 13.599.950
Diğer Alacaklar
8 18.987 13.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.987 13.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 2.858.985 2.005.115
Maddi Duran Varlıklar
14 6.219 12.759
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 6.219 12.759
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.575 16.915
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.575 16.915
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.493.716 15.648.200
TOPLAM VARLIKLAR
44.391.452 41.252.444
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
46 20.845.044 14.619.514
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
46 20.845.044 14.619.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 248.416 202.210
Diğer Borçlar
8 295.051 1.353.906
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 687.807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 295.051 666.099
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.838.131 3.068.853
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.838.131 3.068.853
ARA TOPLAM
24.226.642 19.244.483
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.226.642 19.244.483
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 132.788 86.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 132.788 86.521
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.788 86.521
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.359.430 19.331.004
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.032.022 21.921.440
Ödenmiş Sermaye
30 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 616.645 449.029
Yasal Yedekler
30 616.645 449.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -54.923.613 -51.765.573
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -1.889.418 -2.990.424
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.032.022 21.921.440
TOPLAM KAYNAKLAR
44.391.452 41.252.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.760.212 -1.769.049 -652.635 -518.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.317.354 1.191.964 3.329.777 647.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -7.803.331 -6.638.463 -2.810.271 -1.186.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.246.189 -7.215.548 -133.129 -1.057.048
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 675.793 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 495.684 -40.582 164.585 22.330
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.750.505 -6.580.337 31.456 -1.034.718
Finansman Gelirleri
36 4.111.525 4.699.719 -1.285.449 711.709
Finansman Giderleri
36 -1.250.438 -3.208.178 -270.273 233.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.889.418 -5.088.796 -1.524.266 -89.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.889.418 -5.088.796 -1.524.266 -89.165
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.889.418 -5.088.796 -1.524.266 -89.165
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40 -1.889.418 -5.088.796 -1.524.266 -89.165
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 40 -0,04500000 -0,12200000 -0,03700000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.889.418 -5.088.796 -1.524.266 -89.165
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.889.418 -5.088.796 -1.524.266 -89.165
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075085
BIST