***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 03.12.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi hk.daYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 09.11.2020Genel Kurul Tarihi 03.12.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.12.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması.2 - 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,3 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, mizakere edilmesi ve tasdiki,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Şirketin 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,7 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 2019 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Şirket'in 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,15 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 İlan Metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış, ertelenmiş olup, "erteleme tutanağı" ile "hazır bulunanlar listesi" ekte sunulmuştur. Yeni toplantı tarihi ayrıca çağrı yapılarak, ortaklarımıza duyurulacaktır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Erteleme Tutanağı 03.12.2020.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi03122020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 03.12.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış, ertelenmiş olup, "erteleme tutanağı" ile "hazır bulunanlar listesi" ekte sunulmuştur. Yeni toplantı tarihi ayrıca çağrı yapılarak, ortaklarımıza duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891161BIST