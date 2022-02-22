***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 22.02.2022 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 27.01.2022Genel Kurul Tarihi 22.02.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.02.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Ankara Hotel, Gazi Mah. Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,3 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması , müzakere edilmesi ve tasdiki,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Şirketin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,7 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,10 - Yönetim Lurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7.) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6.) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 2020 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Şirket'in 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,15 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 İlan Metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış olup, ertelenmiştir. "Erteleme Tutanağı" ile "Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur. Yeni toplantı tarihi ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Erteleme Tutanağı 22.02.2022.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 22.02.2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış olup, ertelenmiştir. "Erteleme Tutanağı" ile "Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur.Yeni toplantı tarihi ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003416BIST