***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 14.11.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ertelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.10.2022Genel Kurul Tarihi 14.11.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.11.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,3 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Şirketin 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,7 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - SPK'nun 23.09.2022 tarihli E-44649743-663.09-26350 sayılı yazısı ile talep edilen ve SPK'nun 28.07.2022 tarih ve 1123 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirket'in 2017 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal tablolarında SPKn'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"nin "Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması" başlıklı 5'inci maddesi kapsamında uygulanması zorunlu olan 4.2.6 numaralı ilkeye (KAP'ta açıklama yapılamaması) aykırı davranılması ve "Finansal raporlama ve bağımsız denetim" başlıklı 14'üncü maddesi ile "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"nin "Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar" başlıklı 5'inci maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında) ortakların bilgilendirilmesi,15 - Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış olup, ertelenmiştir. "Erteleme Tutanağı" ile" Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur. Yeni toplantı tarihi ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Erteleme Tutanağı 14.11.2022.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 14.11.2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYukarıdaki gündem maddelerinden 14'üncü maddenin i) şıkkı sığmadığından aşağıda verilmiştir.14.i) Şirket hk.da idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilemeyeceği hususunun karara bağlanması (Bu madde oylamasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanamayacaklardır.)Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış olup, ertelenmiştir. "Erteleme Tutanağı" ile "Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur.Yeni toplantı tarihi ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079774BIST