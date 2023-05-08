***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni- Karar tarihinden itibaren uzun zaman geçmiş olması ve minimum 2,30 TL kullanım fiyatının güncelliğini yitirmiş olması - Tahsisli sermaye artırım kararımız ile Lider Sermayedara ilişkin İmtiyazlı payların devri talebimizin eşzamanlı olarak yapılması nedeniyle tahsisli sermaye artırım işlemlerinin Lider Sermayedar paylarının devrinden sonraya bırakılması - Yeni Lider Sermayedarımızın da tahsisli sermaye artırımına katılma talebinde bulunması - Yapılması planlanan mevcut sermaye artırım tutarının planlanan ve KAP ta açıkladığımız yatırımlarımızı karşılayacak miktardan az olması hususlarını dikkate alan Yönetim Kurulumuz, beher 1 TL nominal değerli bir pay için güncelliğini yitiren 2.30 TL'dan daha yüksek bir kullanım bedeli ve artırımı planlanan 8.450.000.- TL'dan daha yüksek bir tutarda sermaye artırım ihtiyacı doğmuştur. Bu hususlar dikkate alınarak mevcut başvurumuzda belirtilen miktar ve kullanım fiyatından daha yüksek miktar ve kullanım fiyatını içeren ve Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2elle Holding S.A‘ya kullandırılacak yeni bir tahsisli sermaye artırım kararı almıştır. Bu karar ayrıca yeniden açıklanacaktır.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148280BIST