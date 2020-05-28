***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 18:08
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan 31.03.2020 dönemine ait gelir tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847359
BIST
18:00105.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 463,92
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0465
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0848
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,4416
18:00377,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,09
|Açılış
|: 377,46
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.675.900
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|44.916.511
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.395.193
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.861.942
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.308.945
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|206.855
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.001.236
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|19.059.925
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|188.758
|% -9,99
|
|THYAO
|12,69
|2.873.175.443
|% 2,92
|
|GARAN
|7,79
|2.157.782.202
|% 1,96
|
|PGSUS
|59,05
|1.003.873.812
|% -0,08
|
|ASELS
|30,10
|777.485.007
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,67
|651.695.974
|% 1,25
|
|GARAN
|7,79
|2.157.782.202
|% 1,96
|
|THYAO
|12,69
|2.873.175.443
|% 2,92
|
|GSRAY
|3,05
|624.995.169
|% 6,27
|
|EKGYO
|1,43
|288.723.263
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|364.614.202
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3770
|8,4190
|% 1,17
|
|Frank
|7,0324
|7,0747
|% 0,91
|
|Riyal
|1,8102
|1,8193
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|12,44
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.480
|33,30
|
|Tam
|2.521
|2.556
|45,70
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|16,70
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,44
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,36
|35,36
|0,76
|