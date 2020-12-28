***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
28.12.2020 14:47
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ekte tarafınıza sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895130
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4242
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -0,1621
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4047
18:059,0735
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -0,1685
|Açılış
|: 9,0700
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|Önceki Kapanış
|: 9,2250
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9,2684
En Düşük
9,0401
18:05448,35
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -10,24
|Açılış
|: 448,35
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4103
|7,4242
|% -2,14
|
|Euro
|9,0468
|9,0735
|% -1,82
|
|Sterlin
|9,9353
|9,9851
|% -3,05
|
|Frank
|8,3017
|8,3517
|% -2,12
|
|Riyal
|1,9697
|1,9796
|% -2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|2,57
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,63
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,28
|51,28
|-0,06
|