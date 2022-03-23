***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
23.03.2022 15:00
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.03.2022 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ekte tarafınıza sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012375
BIST
16:472.179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,70
|Açılış
|: 2.195
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2.204
En Düşük
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En Düşük
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923,90
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ENSRI
|16,94
|36.961.432
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.248.692
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|132.200.947
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.658.584
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|105.117.675
|% 9,97
|
|PKENT
|258,20
|65.843.116
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.519.512
|% -9,89
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|270,00
|73.388.738
|% -6,22
|
|AYCES
|68,00
|8.148.088
|% -6,14
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|GARAN
|12,11
|3.151.418.954
|% 1,51
|
|THYAO
|28,18
|1.962.444.441
|% -1,19
|
|KRDMD
|15,17
|1.357.875.921
|% -0,59
|
|HEKTS
|18,14
|1.206.775.723
|% 4,67
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|DOHOL
|3,28
|1.157.519.512
|% -9,89
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|DOHOL
|3,28
|1.157.519.512
|% -9,89
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|GARAN
|12,11
|3.151.418.954
|% 1,51
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|YKBNK
|4,01
|675.765.865
|% -2,20
|
|ODAS
|1,61
|270.869.223
|% -2,42
|
|EKGYO
|2,34
|383.162.881
|% 0,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8397
|14,8575
|% 0,24
|
|Euro
|16,2845
|16,2970
|% -0,38
|
|Sterlin
|19,5186
|19,6165
|% -0,45
|
|Frank
|15,8158
|15,9111
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,11
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.933
|1.934
|11,81
|
|Altın Gr.
|922
|922
|5,81
|
|Cumhuriyet
|6.115
|6.207
|44,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|54,58
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|26,40
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,11
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|B. Petrol
|120
|120
|4,89
|