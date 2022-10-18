***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
18.10.2022 15:51
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Şirketimizin 18.10.2022 tarihli ve 2022/23 sayılı kararı ile (1)Ek'te yer alan "Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ 2021 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun ("Rapor") onaylanmasına, (2)Rapor'un 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde ortakların bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072673
BIST
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|| 10,74
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En Düşük
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|KNFRT
|16,28
|74.049.599
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|112.960.935
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.796.341
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.901.188
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|78.974.622
|% 10,00
|
|ODAS
|8,37
|1.827.107.063
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,26
|12.216.827
|% -9,48
|
|SAYAS
|23,86
|113.310.370
|% -7,09
|
|OYYAT
|33,52
|124.948.732
|% -6,63
|
|KLRHO
|34,30
|186.604.841
|% -6,34
|
|THYAO
|97,65
|5.286.418.886
|% -0,81
|
|YKBNK
|9,74
|4.013.246.025
|% 0,31
|
|AKBNK
|15,19
|3.654.832.481
|% 2,29
|
|ASELS
|33,30
|3.282.530.600
|% 1,83
|
|EKGYO
|4,47
|3.131.080.531
|% -0,45
|
|EKGYO
|4,47
|3.131.080.531
|% -0,45
|
|YKBNK
|9,74
|4.013.246.025
|% 0,31
|
|TSKB
|2,70
|879.386.731
|% -1,10
|
|SKBNK
|1,87
|523.598.666
|% -1,06
|
|ISCTR
|9,55
|2.631.340.517
|% 1,70
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5727
|18,5952
|% 0,08
|
|Euro
|18,3123
|18,3216
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0021
|21,1074
|% -0,27
|
|Frank
|18,6380
|18,7503
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,07
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|6,38
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,20
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-11,00
|
|Tam
|6.698
|6.773
|44,00
|
|Yarım
|3.264
|3.313
|24,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.658
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,88
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,11
|
|B. Petrol
|91,76
|91,76
|0,14
|
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