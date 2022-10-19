***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
19.10.2022 11:04
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.10.2022 tarihli ve 2022/23 sayılı kararı ile (1)Ek'te yer alan "Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ 2021 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun ("Rapor") ve ("Tablo")'sunun onaylanmasına, (2)Rapor'un 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde ortakların bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072820
BIST
12:253.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 27,63
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
12:2518,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
12:2518,2525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0763
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2384
12:25980,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,75
|Açılış
|: 980,73
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler12:25
|PENTA
|585,60
|27.677.124
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|262.844.547
|% 9,99
|
|MZHLD
|111,70
|37.961.424
|% 9,94
|
|CONSE
|7,53
|247.797.581
|% 9,93
|
|KATMR
|2,01
|146.844.457
|% 9,84
|
|KIMMR
|6,67
|5.038.006
|% -7,62
|
|MEGAP
|4,16
|21.682.681
|% -7,14
|
|MEGAP
|4,16
|21.682.681
|% -7,14
|
|ODAS
|7,85
|2.581.776.777
|% -6,21
|
|AKFGY
|4,16
|213.055.023
|% -6,09
|
|THYAO
|97,95
|3.064.061.059
|% 0,72
|
|ODAS
|7,85
|2.581.776.777
|% -6,21
|
|AKBNK
|15,21
|1.633.771.656
|% 0,80
|
|YKBNK
|9,51
|1.557.230.847
|% 1,28
|
|TUPRS
|358,80
|1.454.934.275
|% 0,00
|
|ODAS
|7,85
|2.581.776.777
|% -6,21
|
|EKGYO
|4,44
|826.190.861
|% 1,14
|
|YKBNK
|9,51
|1.557.230.847
|% 1,28
|
|AKBNK
|15,21
|1.633.771.656
|% 0,80
|
|ISCTR
|9,59
|929.399.801
|% 1,27
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5899
|18,5947
|% 0,05
|
|Euro
|18,2451
|18,2525
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,8760
|20,9807
|% -0,50
|
|Frank
|18,5052
|18,6167
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9337
|4,9584
|% -0,02
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-11,25
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,50
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.650
|6.727
|-37,00
|
|Yarım
|3.240
|3.289
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,12
|
|B. Petrol
|90,77
|90,77
|0,74
|