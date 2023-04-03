***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03 /04 /2023 tarihli ve 2023/13 sayılı kararı ile1) Ek'te yer alan "Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ 2022 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun ("Rapor") ve ("Tablo")'sunun onaylanmasına,(2) Rapor'un 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde ortakların bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131236BIST