***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulan "2022 yılı İlişkili Taraf İşlmleri Raporu" ekte tarafınıza sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153818BIST