***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.05.2023 15:09
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulan "2022 yılı İlişkili Taraf İşlmleri Raporu" ekte tarafınıza sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153818
BIST
16:204.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 23,20
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:2019,9455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0558
|Açılış
|: 21,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9455
En Düşük
19,8779
16:2021,4452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0662
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
16:201.250,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.250,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.898.253
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|136.054.123
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|54.630.035
|% 9,85
|
|ALFAS
|321,60
|896.870.203
|% 9,20
|
|SAMAT
|21,12
|58.099.937
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|854.737
|% -9,96
|
|RODRG
|44,72
|77.774.881
|% -8,55
|
|AVHOL
|25,52
|211.500.148
|% -8,14
|
|CELHA
|27,78
|28.516.225
|% -6,02
|
|THYAO
|134,60
|2.552.487.696
|% 1,36
|
|SASA
|49,24
|1.904.334.034
|% -2,78
|
|EUPWR
|81,55
|1.626.441.377
|% 5,43
|
|CWENE
|145,00
|1.565.876.084
|% 8,86
|
|ASTOR
|50,50
|1.274.291.524
|% 3,15
|
|EKGYO
|6,32
|948.748.028
|% 2,43
|
|ISCTR
|10,34
|1.245.767.770
|% 1,27
|
|YKBNK
|8,95
|1.026.543.160
|% 2,76
|
|AKBNK
|14,35
|1.149.247.585
|% 2,87
|
|KLGYO
|2,09
|117.279.341
|% 7,73
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9248
|19,9289
|% 0,20
|
|Euro
|21,4091
|21,4530
|% 0,35
|
|Sterlin
|24,5482
|24,6713
|% 0,10
|
|Frank
|21,9203
|22,0524
|% 0,14
|
|Riyal
|5,2983
|5,3248
|% 0,20
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-3,31
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-298,00
|
|Tam
|9.125
|9.375
|-240,81
|
|Yarım
|4.479
|4.610
|-108,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.305
|-47,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,69
|14,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|-1,20
|