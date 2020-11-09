***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Kar Dağıtım teklifi hk.daYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 09.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.12.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 0 0B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 09 /11 / 2020 tarihli ve 09 sayılı kararı ile(1) SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre 507.854,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu oluşan Net Dönem Karından yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (51.320.618,00) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,(2) TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 2.689.187,14 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine bu tutardan (1.277.941,82) Türk Lirası olan Geçmiş Yıl Zararının düşülmesine ve TTK 'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 70.562,27 Türk Lirası tutarında ‘'Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra VUK hükümlerine göre hesaplanmış 1.340.683,05 Türk Lirası tutarında ‘'Olağanüstü Yedekler'' hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSURHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 41.550.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 378.467Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtım imtiyazı bulunmamaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 507.854 2.689.187,144. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 507.854 2.689.187,146. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 51.320.618 1.277.941,827. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 70.562,278. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 1.340.683,05Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 1.340.683,0520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 09 /11 /2020 tarihli 09 sayılı kararı ile(1) SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre 507.854,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu oluşan Net Dönem Karından yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (51.320.618,00) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,(2) TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 2.689.187,14 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine bu tutardan (1.277.941,82) Türk Lirası olan Geçmiş Yıl Zararının düşülmesine ve TTK 'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 70.562,27 Türk Lirası tutarında ‘'Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra VUK hükümlerine göre hesaplanmış 1.340.683,05 Türk Lirası tutarında ‘'Olağanüstü Yedekler'' hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887211BIST