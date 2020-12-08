***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.12.2020 14:38
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Istanbul A.Ş. den alınan 08/12/2020 tarih ve BİAŞ/2-4875 sayılı yazıda Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı var ise açıklama yapılması talep edilmektedir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar hareketleri'ne ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre , Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892098
BIST
15:521.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 12,70
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
15:527,8362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0265
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
15:529,5005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0413
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
15:52469,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,10
|Açılış
|: 469,20
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler15:51
|SELEC
|18,16
|275.981.377
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.001.924
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.993.671
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|126.406.049
|% 9,92
|
|NIBAS
|75,00
|21.146.673
|% -7,98
|
|BANVT
|37,34
|9.945.596
|% -7,53
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,03
|25.676.801
|% -6,02
|
|IDEAS
|11,60
|2.739.925
|% -5,92
|
|PETKM
|4,98
|3.839.814.299
|% -2,35
|
|SISE
|7,09
|1.768.251.847
|% 3,50
|
|KRDMD
|5,33
|1.693.742.038
|% 4,72
|
|SASA
|21,60
|1.420.105.887
|% 4,96
|
|DOHOL
|2,98
|1.245.903.832
|% 1,71
|
|PETKM
|4,98
|3.839.814.299
|% -2,35
|
|DOHOL
|2,98
|1.245.903.832
|% 1,71
|
|KRDMD
|5,33
|1.693.742.038
|% 4,72
|
|TSKB
|1,85
|583.882.238
|% 2,21
|
|SISE
|7,09
|1.768.251.847
|% 3,50
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8347
|7,8371
|% 0,35
|
|Euro
|9,4922
|9,4999
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,3782
|10,4303
|% -0,38
|
|Frank
|8,7573
|8,8101
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0794
|2,0898
|% 0,17
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,53
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.091
|3.169
|34,51
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|16,69
|
|Çeyrek
|749
|767
|8,35
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,67
|48,67
|-0,12
|