***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa Istanbul A.Ş. den alınan 08/12/2020 tarih ve BİAŞ/2-4875 sayılı yazıda Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı var ise açıklama yapılması talep edilmektedir.Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar hareketleri'ne ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre , Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892098BIST