***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.12.2022 15:38
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 07.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13127 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085210
BIST
16:074.927
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -72,85
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.925
16:0718,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:0719,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1110
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:071.063,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.063,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:05
|YESIL
|4,40
|60.381.757
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|507.612.590
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|190.176.434
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|606.284.828
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.245.801
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,53
|746.729.168
|% -7,25
|
|HEDEF
|21,88
|26.274.038
|% -6,50
|
|KRDMD
|17,86
|11.020.886.097
|% 0,90
|
|THYAO
|137,90
|6.009.085.073
|% 1,70
|
|ASELS
|51,00
|4.699.569.006
|% 4,00
|
|PETKM
|18,26
|3.839.458.743
|% 1,44
|
|EREGL
|41,90
|3.156.382.626
|% -1,60
|
|KRDMD
|17,86
|11.020.886.097
|% 0,90
|
|EKGYO
|7,30
|1.721.694.438
|% 0,83
|
|PETKM
|18,26
|3.839.458.743
|% 1,44
|
|ADESE
|1,94
|320.463.284
|% 6,01
|
|ISCTR
|10,33
|1.718.464.038
|% 1,18
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6346
|18,6483
|% 0,07
|
|Euro
|19,6093
|19,6198
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,6668
|22,7804
|% 0,54
|
|Frank
|19,7671
|19,8862
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,02
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,40
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.128
|7.236
|-7,00
|
|Tam
|7.165
|7.213
|13,00
|
|Yarım
|3.470
|3.526
|6,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.762
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,51
|79,51
|0,16
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:19SMRTG
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 99.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 378, 473 adet işlem
-
16:18GLBMD
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 741, 934 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 4, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 69, 754.00 milyon TL de
-
16:17PRDGS
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 934, 947 adet işlem
-
16:16JANTS
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 132.90 lira fiyatla işlem gören hissede 895, 919 adet işlem