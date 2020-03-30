***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 17:31
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22. Maddesi birinci fıkrası (b) bendinde yer alan Girişim Sermayesi Yatırımlarına ilişkin sınırlamaya uyum sağlanmasına ilişkin 31.12.2020 tarihine kadar ek süre verilmesi talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış ve 31.12.2020 tarihinde kadar ek süre verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833329
BIST
17:4988.245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 120,06
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:496,5830
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,1336
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:497,2660
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0811
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:49342,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,41
|Açılış
|: 342,47
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|43.098.111
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,63
|23.256.230
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.591.399
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.481.084
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.224.408
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.198.375
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|339.688
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.353.594
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|490.113.230
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.523.849
|% -9,93
|
|THYAO
|8,70
|733.390.548
|% -1,81
|
|ASELS
|23,28
|618.745.979
|% 0,69
|
|GARAN
|8,04
|553.246.372
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|490.113.230
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|389.286.575
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,97
|177.446.743
|% 7,78
|
|GSRAY
|2,07
|326.686.209
|% 7,25
|
|IHLAS
|0,48
|61.382.925
|% 2,13
|
|TSPOR
|2,84
|258.215.759
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|179.841.373
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1280
|8,1687
|% 1,58
|
|Frank
|6,8244
|6,8655
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7415
|1,7502
|% 1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,45
|
|Altın Gr.
|342
|343
|4,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,12
|14,17
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,73
|25,73
|-2,22
|
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