***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖZETLE İştirakimiz OEP Turkey Tech BV' deki hisse varlıklarımız üzerinde bulunan ihtiyati tedbir kararının Hollanda mahkemesi tarafından, davalı tarafın temyiz yolu açık olmak üzere, kaldırılması sonucu, NETAŞ pay satışlarından ve temettü gelirlerinden 1.749.750,83 USD Şirketimizce tahsil edilmiştir.02.06.2020 tarihli KAP açıklamamızda, Şirketimizin taraf olduğu Hollanda'da devam eden dava ile ilgili olarak Hollanda Mahkemesinin, temyiz yolu açık olmak üzere, New Tennessee Homes Inc (NTH)'nin 26 Nisan 2017 tarihinde Şirketimiz aleyhine aldırdığı ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ve NTH'nin diğer tüm taleplerinin reddine karar karar vermesi sonucuHollanda Noter Makamında üzerinde ihtiyati tedbir bulunan 1.805.000 USD karşılığı olan ve ihtiyati tedbirin konduğu 14 Kasım 2017 tarihinde Hollanda'daki makam tarafından USD'den EUR'a dönüştürülen 1.529.661,02 EUR tutarı üzerine konan ve yine Hollanda Mahkemesi hakimi kararı ile Şirketimizin iştiraki OEP Turkey Tech BV'de bulunan hisse varlıklarımıza (tedbir tarihinde 1.711.819,58 USD) konan ihtiyati tedbirin kaldırılması karar verildiği belirtilerek, 1.529.661,02 EUR'nun 1 Haziran 2020 tarihinde Şirketimizce tahsil edilmiş olduğu ve EUR cinsinden olan söz konusu tutarın Türkiye' de bulunan banka hesaplarımıza aktarıldığı bildirilmiştir.Şirketimizin iştiraki olan OEP Turkey Tech BV'de bulunan hisse varlıklarımıza (tedbir tarihinde 1.711.819,58 USD) konan ihtiyati tedbirin de Hollanda mahkemesi kararı ile temyiz yolu açık olmak üzere kaldırılmış olması nedeniyle Şirketimize gerekli aktarımın önümüzdeki günlerde yapılmasını beklendiği açıklanmıştır.Şirketimizin iştiraki olan OEP Turkey Tech BV'nin NETAŞ hisse satışından elde edilen gelirden Şirketimiz hissesine isabet eden 1.749.750,83 USD alacağımız 05-08/06/2020 tarihlerinde tahsil edilerek Türkiye'de bulunan banka hesaplarımıza aktarılmıştır.Şirketimi