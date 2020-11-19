***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2020 17:11
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.11.2020 tarihli kararı ile
Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi raporu çerçevesinde, Sayın Döndü Duygu BAYSAL ve Sayın Tahsin YILMAZ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığının onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına karar verilmiş olup, ilgili özgeçmişler ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889250
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
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1.326
En Düşük
1.278
18:057,5901
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1259
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
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7,7337
En Düşük
7,5065
18:058,9932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -0,1570
|Açılış
|: 8,9900
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|Önceki Kapanış
|: 9,1700
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En Düşük
8,8885
18:05453,25
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|Açılış
|: 453,25
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|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|2.205.588
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5817
|7,5901
|% -1,63
|
|Euro
|8,9852
|8,9932
|% -1,72
|
|Sterlin
|9,9940
|10,0441
|% -2,12
|
|Frank
|8,2802
|8,3301
|% -1,81
|
|Riyal
|2,0153
|2,0254
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-7,43
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-10,76
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,96
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ATAGY
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 1.29 ) 1, 188
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, CASA, SKTAS, IZTAR, KLMSN, PKENT, YESIL, SEKUR, GUBRF, SAFKR
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17:57
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