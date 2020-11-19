***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.12.2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimiz A grubu paylarını temsilen Sayın Onur TAKMAK, aşağıda adı geçen kişileri Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday göstermiştir. Feray TAKMAK, Cemil ARMAĞAN, Arif BEKTAŞ. Söz konusu kişilere ilişkin "özgeçmiş" bilgileri ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889251BIST