***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Çevre Teknolojileri (Greentech) alanında ve enerji depolama ve batarya/akü yönetim sistemi konularında, Teknokent içerisinde faaliyet gösteren iki firma ile 23.12.2020 tarihinde girişim sermayesi yatırımları hususunda görüşmeler yapmak üzere "Gizlilik Sözleşmesi" imzalanmıştır. Girişim sermayesi yatırımı yapılması kararı alınması durumunda gerekli açıklamalar ayrıca yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894501BIST