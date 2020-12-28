***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2020 16:15
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak 28.12.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Sn. Feray Takmak'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Cemil Armağan'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Sn. Arif Bektaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi,
Sn. Tahsin Yılmaz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Döndü Duygu Baysal'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına ve bu kararın Ankara Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895186
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